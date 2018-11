Dall’11 al 16 dicembre Hangzou (Cina) sarà la capitale del nuoto in piscina. Nelle acque asiatiche assisteremo all’ultimo evento natatorio di un certo livello del 2018: i Mondiali in vasca corta. Una manifestazione che vedrà esibirsi i migliori interpreti delle specialità e lo spettacolo è assicurato. L’Italia, reduce dai trionfali Europei di Glasgow, vuol riconfermarsi su livelli eccelsi. L’elenco dei convocati prevede la presenza di atleti del calibro di Gregorio Paltrinieri, Gabriele Detti, Federica Pellegrini e Simona Quadarella. Tanta qualità e ambizione che vorrà esprimersi in piscina.

Calendario Mondiali nuoto vasca corta 2018: programma, orari e tv

Le batterie si svolgeranno a notte fonda da noi: l’1:30; le semifinali e le finali si svolgeranno invece in tarda mattinata, alle 11 per i primi 5 giorni di gare ed alle 10 invece per il giorno conclusivo. La copertura televisiva sarà garantita dalla Rai con un palinsesto ancora da ufficializzare. OASport seguire l’evento con le ormai abituali DIRETTE LIVE tesuali.

PRIMA GIORNATA – 11 dicembre

400m sl uomini

200m sl donne

200 farfalla uomini

50m rana donne

100m dorso uomini

400 misti donne

100m rana uomini

100m dorso donne

200 misti uomini

staffetta 4x100m sl donne

staffetta 4x100m sl uomini

SECONDA GIORNATA – 12 dicembre

4x50m misti donne

200m sl uomini

100m sl donne

100m farfalla uomini

200m farfalla donne

100m rana donne

4x50m sl misti

800m sl donne

TERZA GIORNATA – 13 dicembre

100m misti uomini

50m farfalla donne

50m dorso uomini

100m misti donne

50m sl uomini

200m dorso uomini

4x50m misti misti

QUARTA GIORNATA – 14 dicembre

4x50m sl uomini

50m dorso donne

50m farfalla uomini

400m sl donne

200m rana uomini

4x200m sl uomini

QUINTA GIORNATA – 15 dicembre

4x50m misti uomini

200m misti donne

400m misti uomini

100m faraflla donne

100m sl uomini

50m sl donne

50m rana uomini

staffetta 4x200m sl donne

1500m sl uomini

SESTA GIORNATA – 16 dicembre

4x50m sl donne

200m dorso uomini

200m rana donne

staffetta 4x100m mista uomini

staffetta 4x100m mista donne













