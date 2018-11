Hockey prato, Mondiali 2018: il calendario completo. Programma, orari e streaming

Conto alla rovescia che sta per terminare: tutto pronto per i Mondiali 2018 di hockey su prato al maschile. La competizione internazionale scatterà il prossimo 28 novembre a Bhubaneswar, India, e si concluderà il 16 dicembre con l’assegnazione delle medaglie. Andiamo a scoprire tutto il programma: i match saranno visibili tutti sul canale Youtube della FIH.

Programma Mondiali hockey prato 2018

November 28, 2018

12.30 Belgium VS Canada (Pool C)

14.30 India VS South Africa (Pool C)



November 29, 2018

12.30 Argentina VS Spain (Pool A)

14.30 New Zealand VS France (Pool A)

November 30, 2018

12.30 Australia VS Ireland (Pool B)

14.30 England VS China (Pool B)

December 1, 2018

12.30 Netherlands VS Malaysia (Pool D)

14.30 Germany VS Pakistan (Pool D)

December 2, 2018

12.30 Canada VS South Africa (Pool B)

14.30 India VS Belgium (Pool B)

December 3, 2018

12.30 Spain VS France (Pool A)

14.30 New Zealand VS Argentina (Pool A)

December 4, 2018

12.30 England VS Australia (Pool C)

14.30 Ireland VS China (Pool C)

December 5, 2018

12.30 Germany VS Netherlands (Pool D)

14.30 Malaysia VS Pakistan (Pool D)

December 6, 2018

12.30 Spain VS New Zealand (Pool A)

14.30 Argentina VS France (Pool A)

December 7, 2018

12.30 Australia VS China (Pool B)

14.30 Ireland VS England (Pool B)

December 8, 2018

12.30 Belgium VS South Africa (Pool C)

14.30 Canada VS India (Pool C)

December 9, 2018

12.30 Malaysia VS Germany (Pool D)

14.30 Netherlands VS Pakistan (Pool D)

CROSS-OVER STAGES:

December 10, 2018

12.15 2nd Pool A VS 3rd Pool B (25)

14.30 2nd Pool B VS 3rd Pool A (26)

December 11, 2018

12.15 2nd Pool C VS 3rd Pool B (27)

14.30 2nd Pool B VS 3rd Pool A (28)

QUARTERFINALS STAGE

December 12, 2018

12.15 1st Pool A VS Winner 26 (29)

14.30 1st Pool B VS Winner 25 (30)

December 13, 2018

12.15 1st Pool C VS Winner 28 (31)

14.30 1st Pool D VS Winner 27 (32)

SEMIFINALS STAGE:

December 15, 2018

11.30 Winner 29 VS Winner 32 (33)

14 Winner 30 VS Winner 31 (34)

FINALS:

December 16, 2018

12 Bronze Medal match Loser 33 VS Loser 34

14.30 Gold Medal Match Winner 33 VS Winner 34













gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto:By Sander van Ginkel – Men’s field hockey interland Netherlands – New Zealand, CC0, Link