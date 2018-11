Calendario Mondiale per Club 2018 volley: le partite di Trento. Date, programma, orari e tv

Trento parteciperà al Mondiale per Club 2018 di volley maschile che si disputerà in Polonia dal 26 novembre al 2 dicembre. I dolomitici tornano nella rassegna iridata che hanno già vinto in passato e vogliono puntare in alto, i ragazzi di Angelo Lorenzetti puntano al bersaglio grosso anche se non sarà semplice scalare le gerarchie della competizione. L’Itas è stata inserita nella Pool B di Resovia: l’esordio contro i modesti iraniani del Khatam Ardakan è semplice, la qualificazione alle semifinali passerà dagli scontri diretti contro l’Asseco Resovia che giocherà in casa e il forte Sada Cruzeiro che però ha perso dei pezzi pregiati durante il mercato.



La regia di Simone Giannelli, gli attacchi di Aaron Russell, Luca Vettori e Uros Kovacevic, i muri di Srecko Lisinac e le difese di Jenia Grebennikov saranno le armi di Trento che spera di passare il turno per poi giocarsi il tutto per tutto contro una tra Zenit Kazan, Civitanova, Fakel Novy Urengoy e PGE Skra Belchatow.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le partite di Trento nel Mondiale per Club 2018 di volley maschile. Gli incontri saranno trasmessi in diretta tv su RaiSport e in diretta streaming su Rai Play.

CALENDARIO MONDIALE PER CLUB 2018: LE PARTITE DI TRENTO. DATE, PROGRAMMA, ORARI

LUNEDI’ 26 NOVEMBRE:

17.30 Itas Trentino vs Khatam Ardakan

MERCOLEDI’ 28 NOVEMBRE:

17.30 Sada Cruzeiro vs Itas Trentino

GIOVEDI’ 29 NOVEMBRE:

17.30 Asseco Resovia vs Itas Trentino

SABATO 1° DICEMBRE:

17.30 o 20.30 Eventuale Semifinale

DOMENICA 2 DICEMBRE:

17.30 Eventuale Finale terzo posto

20.30 Eventuale Finale Mondiale per Club 2018 di volley maschile

MONDIALE PER CLUB: COME VEDERE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING

Le partite delle squadre italiane saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport e in diretta streaming su Rai Play.