Calendario Mondiale per Club 2018 volley: le partite di Civitanova. Date, programma, orari e tv

Civitanova parteciperà al Mondiale per Club 2018 di volley maschile che si disputerà in Polonia dal 26 novembre al 2 dicembre. La Lube si presenta alla rassegna iridata per la seconda volta nella storia, c’è voglia di riscatto dopo aver perso la finale dello scorso anno contro lo Zenit Kazan. I cucinieri hanno tutte le carte in regola per fare saltare il banco. Il cammino degli uomini di Medei si preannuncia comunque abbastanza complicato, la Pool A di Radom è davvero molto ostico: sono presenti lo Zenit Kazan che difende il titolo, l’ostico PGE Skra Belchatow di Roberto Piazza che giocherà in casa, i temibile russi del Fakel Novy Urengoy. Le prime due classificate accederanno alle semifinali dove troveranno poi una tra Trento, Sada Cruzeiro e Resovia.



Osmany Juantorena, Tsvetan Sokolov, Leal e Simon cercheranno di trascinare la micidiale Civitanova che è reduce da due roboanti vittorie contro Modena tra campionato e Champions League: ora la Lube vuole sognare in grande e spera di salire sul trono. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le partite di Civitanova nel Mondiale per Club 2018 di volley maschile. Gli incontri saranno trasmessi in diretta tv su RaiSport e in diretta streaming su Rai Play.

CALENDARIO MONDIALE PER CLUB 2018: LE PARTITE DI CIVITANOVA. DATE, PROGRAMMA, ORARI

LUNEDI’ 26 NOVEMBRE:

17.30 Skra Belchatow vs Cucine Lube Civitanova

MARTEDI’ 27 NOVEMBRE:

17.30 Cucine Lube Civitanova vs Zenit Kazan

GIOVEDI’ 29 NOVEMBRE:

17.30 Fakel Novy Urengoy vs Cucine Lube Civitanova

SABATO 1° DICEMBRE:

17.30 o 20.30 Eventuale semifinale

DOMENICA 2 DICEMBRE:

17.30 Eventuale Finale terzo posto

20.30 Eventuale Finale Mondiale per Club 2018 di volley maschile

MONDIALE PER CLUB: COME VEDERE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING

Le partite delle squadre italiane saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport e in diretta streaming su Rai Play.













Foto: Valerio Origo