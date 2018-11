Calcio, Serie A 2018-2019: Genoa-Sampdoria 1-1, Piatek risponde a Quagliarella e il derby della Lanterna non ha vincitori

1-1 allo Stadio “Ferraris” di Genova tra Genoa e Sampdoria, per il derby della Lanterna numero 117, valevole per la tredicesima giornata di Serie A 2018-2019. Fabio Quagliarella al 9′ e Krzysztof Piątek (9° gol in campionato) al 17′ su calcio di rigore sono stati gli autori dei gol di una partita molto intensa dal punto di vista agonistico che ai punti avrebbe visto prevalere i rossoblu, più pericolosi dalle parti di Audero, migliore in campo tra le fila doriane. Un pareggio che fa salire la Sampdoria a quota 16 punti immediatamente davanti al Genoa, distanziato di una sola lunghezza.

Nel primo tempo parte forte la Samp che al 9′ è già in vantaggio. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo Ramirez mette in area un cross molto insidioso su cui si avventa da vero rapace d’area Quagliarella, infilando Radu. Il gol scuote il Genoa che trova quasi subito la via del pari: il portiere doriano Stende Piatek, bravo ad andar via ad Andersen e lanciarsi a rete su un passaggio ben calibrato di Biraschi. Il polacco spiazza l’estremo difensore blucerchiato dal dischetto, ristabilendo la parità al 17ì. Il Genoa alza il proprio baricentro, rendendosi più volte pericoloso negli ultimi 20 metri ma mancando la segnatura per poca concretezza. Come mole di gioco, la formazione di Juric verticalizza meglio, costringendo spesso a ripiegare la compagine di Giampaolo che fatica a mettere in mostra il suo possesso palla. La partita si fa molto intensa e tesa ma il risultato non si sblocca e le due squadre debbono accontentarsi dell’1-1.













Foto: Paolo Bona / Shutterstock.com