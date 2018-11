Calcio, Serie A 2018-2019: Di Carlo nuovo allenatore del Chievo, Ventura rescinde il contratto

Gian Piero Ventura non è più l’allenatore del Chievo. Dopo le dimissioni presentate domenica pomeriggio in seguito al pareggio contro il Bologna (primo punto nelle quattro partite della sua gestione), l’ex CT della Nazionale ha rescisso consensualmente il contratto che lo legava ai gialloblù fino al 2020. Il nuovo tecnico del Chievo, ultimo in classifica in Serie A, sarà Domenico Di Carlo alla terza avventura su questa panchina dopo quelle del 2008-2010 e 2011-2012 quando ottenne sempre la salvezza. L’accordo con il Presidente Campedelli è di sei mesi, previsto un importante premio in caso di permanenza nella massima serie.













Foto: kivnl / Shutterstock