Calcio, Qualificazioni Europei Under 17: gli azzurrini travolgono 3-0 la Croazia e passano alla fase élite da primi nel girone

La Nazionale italiana Under 17 di calcio ha battuto 3-0 la Croazia, chiudendo così a punteggio pieno la prima fase di qualificazione agli Europei. La squadra di Carmine Nunziata, dopo aver travolto Andorra 7-0 e poi l’Armenia 3-0, ha fatto valere la propria superiorità anche al Gradski stadion di Sinj contro i padroni di casa.

A sbloccare il risultato è stato ancora una volta Nicolò Cudrig, che al 34’ ha realizzato la quarta rete del torneo. Gli azzurrini hanno sfruttato al meglio il momento di difficoltà degli avversari, raddoppiando tre minuti più tardi con Sebastiano Esposito. Nella ripresa è stato Francesco Lamannna a firmare il definitivo 3-0.

L’Italia vince così il gruppo Gruppo 13 con 9 punti e ottiene il pass per la fase élite. Il sorteggio per comporre i gironi della seconda fase del torneo si svolgerà martedì 6 dicembre e l’Italia grazie a questo risultato partirà in prima fascia.

RISULTATI E CLASSIFICA GRUPPO 13

Prima giornata (27 ottobre)

ITALIA-Andorra 7-0

Armenia-Croazia 0-3

Seconda giornata (30 ottobre)

ITALIA-Armenia 3-0

Croazia-Andorra 3-0

Terza giornata (2 novembre)

Croazia-ITALIA 0-3

Andorra-Armenia 3-0

Classifica: ITALIA* 9 punti, Croazia* 6, Armenia 3, Andorra 0 (*Qualificate alla fase élite).

Fonte: FIGC













alessandro.farina@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Romeo Deganello