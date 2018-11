Calcio, Nations League 2019: rimonta clamorosa, Croazia battuta 2-1. Kane trascina l’Inghilterra alle Finali

Epilogo clamoroso e davvero spettacolare per quanto riguarda il Gruppo 4 della Nations League 2019, l’innovativa competizione continentale per il mondo del calcio. Nel bellissimo scenario di Wembley, in quel di Londra, la Nazionale di casa, l’Inghilterra, riesce a compiere una strepitosa rimonta battendo nel remake della semifinale dei Mondiali la Croazia per 2-1, un risultato che vale la prima piazza nel raggruppamento ai britannici, qualificati dunque alle Finali. Per i vice campioni del mondo invece c’è la retrocessione in Serie B.



Partono fortissimo i padroni di casa: addirittura quattro opportunità nei primi 20′, con Sterling e Kane scatenati, che sbattono però sull’estremo difensore croato Kalinic. I croati non riescono a rispondere e sono costretti a fare a meno anche del terzino dell’Inter Vrsaljko per infortunio. A fine primo tempo c’è un botta e risposta: prima opportunità importante per la Croazia con Perisic, che da due passi mette alto, mentre subito dopo è Barkley a mettere a lato. A sorpresa a passare in vantaggio però sono i croati nella ripresa: al 57′ palla che arriva in area a Kramaric che da vero centravanti difende la sfera, si gira e insacca dopo una deviazione. L’Inghilterra reagisce, anche grazie ai cambi: entra Lingaard, esterno del Manchester United, e cambia la partita. Kane al 78′ ha la palla per il pari, il tiro della punta degli Spurs non riesce ad entrare, ma a ribadirla in rete ci pensa proprio il neo entrato. Pochi minuti dopo Vida di testa ha l’opportunità per trovare il nuovo vantaggio, ma Walker salva sulla linea. Superato lo spavento arriva il ribaltone: palla al centro per Kane all’85’ che questa volta in scivolata insacca e fa volare gli inglesi.













gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: marco iacobucci epp shutterstock