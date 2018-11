Calcio, Nations League 2019: l’Olanda vola in Germania per il primo posto nel girone

Doveva essere la partita del riscatto per la Germania e invece la sfida di questa sera rischia di trasformarsi nella consacrazione definitiva dell’Olanda di Ronald Koeman. Oggi alle ore 20.45, presso la Veltis Arena di Gelsenkirchen (dal 2001 casa dello Schalke 04), andrà in scena l’ultima partita del Gruppo 1 League A della Nations League 2019.

La classifica vede momentaneamente al comando la Francia campione del mondo con 7 punti, seguita dall’Olanda a quota 6, mentre la Germania occupa l’ultima posizione con un solo punto. Gli Orange hanno messo al sicuro la salvezza grazie al successo di venerdì contro i transalpini, condannando la formazione allenata da Joachim Loew alla retrocessione con un turno d’anticipo. Questa sera ai terribili “kids” di Koeman, come sono stati ribattezzati in patria, basterà un pareggio per garantirsi l’accesso alle Final Four (visto il vantaggio negli scontri diretti con i Blues).



La sfida rimane ricca di fascino e di storia. Le due squadre si sono affrontate anche in una finale mondiale (nel 1974 con la vittoria per 2-1 dei tedeschi ai danni di Cruijff e compagni). La partita sarà anche l’occasione per mettere alla prova lo splendido lavoro del commissario tecnico olandese, capace di ricostruire una nazionale reduce dalla mancata qualificazione a Russia 2018. Koeman ha saputo rinnovare il gruppo puntando con decisione su giovani di talento, come il centrocampista dell’Ajax Frankie de Jong (21 anni), e soprattutto sul talento di Memphis Depay (24 anni), che al Lione sembra aver trovato la definitiva maturità. Il selezionatore olandese è riuscito ad integrare i nuovi innesti a giocatori affidabili e di provata esperienza internazionale, come Georginio Wijnaldum e Virgil Van Dijk del Liverpool o Daley Blind dell’Ajax. Le prove dell’ottimo risultato sono già arrivate con il successo contro la Germania per 3-0 nella gara di andata e con la recente vittoria sulla Francia, ma questa sera i ragazzi di Koeman dovranno portare a termine l’impresa.

Viceversa la Germania chiuderà la propria Nations League con una delusione inaspettata, ma sicuramente in continuità con la debacle del Mondiale 2018. Il commissario tecncio Joachim Loew non è ancora riuscito a completare quel ricambio generazionale necessario al calcio tedesco dopo anni di dominio a livello internazionale e dovrà ripartire dalla League B nella prossima edizione.













Foto: kivnl / Shutterstock.com