Calcio, Luigi Di Biagio: “Affrontavamo una grande squadra. Abbiamo disputato una buona gara”

Lo aveva detto Luigi Di Biagio che questo match amichevole contro l’Inghilterra non sarebbe stato facile e così è stato. La Nazionale Under21 nostrana è stata infatti sconfitta 2-1 dagli inglesi, pagando a caro prezzo alcune grave disattenzioni difensive. A Ferrara, infatti, gli Azzurrini hanno commesso ancora troppi errori e in fase conclusiva non sono stati sufficientemente concreti.

Una prova, sul piano del gioco, migliore rispetto alle ultime uscite ma insufficiente per il riscontro finale: “Affrontavamo una grande squadra, abbiamo giocato ad alti ritmi nel primo tempo e non siamo stati sufficientemente cattivi negli ultimi 20 metri. Nella ripresa, forse, hanno fatto meglio i nostri avversari ma questa partita ci servirà perché affrontare rivali così forti ci fa crescere e consente ai miei ragazzi di accumulare esperienza, visto che alcuni di loro in campionato giocano poco con i loro club. Abbiamo disputato una buona gara e i giocatori hanno eseguito ciò che ho chiesto“, ha dichiarato Di Biagio.













Foto: ChiccoDodiFC Shutterstock.com