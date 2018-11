Calcio: il ritorno della Finale di Copa Libertadores 2018 a Genova? Il Comune ci pensa…

Potrebbe sembrare una suggestione ma forse non lo è poi tanto. La notizia del rinvio della Finale di ritorno della Copa Libertadores 2018 tra Boca Juniors e River Plate ha attirato l’attenzione di tutti gli addetti ai lavori del mondo del calcio. Al momento non si sa ancora se e quando questo match si disputerà. E, allora, da Genova arriva un’idea. Il Comune ligure, attraverso una lettera ufficiale inviata al presidente del Boca Daniel Angelici e a quello del River Rodolfo Raúl D’Onofrio, come rivela gazzetta.it, ha proposto di ospitare questo match al “Luigi Ferraris“. Un’iniziativa che si fonda su basi concrete, per il forte legame che uniscono le due società al territorio genovese.

La decisione sul dove, come e quando, dovrebbe essere presa martedì mattina, della prossima settimana, ma un accordo non sembra esserci visto che Angelici ha parlato di vittoria a tavolino. Una possibile data potrebbe essere l’8 dicembre e, a questo punto, non è da escludere anche una sede in un altro Paese per questioni di ordine pubblico.













Foto: Paolo Bona / Shutterstock.com