Calcio, il presidente AIA Nicchi si è incontrato con due sottosegretari del governo

Dopo la spiacevole vicenda dell’arbitro Riccardo Bernardini selvaggiamente aggredito in una gara di Promozione e salvato soltanto dall’intervento di un massaggiatore dallo stesso arbitro espulso in precedenza, il presidente dell’Associazione Italiana Arbitri Marcello Nicchi ha voluto incontrare due sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Vincenzo Maurizio Santangelo e Simone Valente.

Nel corso dell’incontro, è stata posta la massima solidarietà al fischietto aggredito, a tutti gli arbitri italiani e all’AIA, cui è stata fatta la promessa di non restare più sola, al pari dei direttori di gara.

Si è inoltre discusso del futuro della categoria arbitrale, oltre che di come rendere maggiormente sicuri i campi di calcio anche attraverso un cambiamento del calcio italiano stesso. Nicchi ha poi fornito i dati relativi ai casi specifici di violenze negli stadi con particolare riferimento a quelle contro gli arbitri, assieme alle azioni che sono state poste in essere dall’Associazione per cercare di frenare il fenomeno.













