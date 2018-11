Calcio, i convocati dell’Italia per le sfide a Portogallo e Stati Uniti. 3 novità per Mancini, assente Belotti

Sono 27 i convocati dal ct Roberto Mancini per le prossime sfide della Nazionale italiana di calcio. Sabato 17 novembre gli azzurri affronteranno a San Siro il Portogallo nell’ultima sfida del girone di Nations League 2019: in caso di successo, la compagine tricolore manterrebbe viva la fiammella della qualificazione alla Final Four, anche se dovrebbe attendere l’esito della successiva partita tra i lusitani e la Polonia (clicca qui per le possibili combinazioni). Martedì 20 novembre, inoltre, l’Italia affronterà gli Stati Uniti in amichevole, anch’essi reduci dalla mancata qualificazione per i Mondiali.

Tre novità assolute nella rosa del commissario tecnico. La chiamata di Sandro Tonali, considerato da molti come il nuovo Pirlo, era attesa: il 53enne allenatore jesino desidera far respirare l’aria di Coverciano ad un ragazzo di 18 anni che sta facendo bene in Serie B con il Brescia.

Molto più sorprendenti, invece, le convocazioni di Stefano Sensi e, soprattutto, Vincenzo Grifo. Il primo è un centrocampista classe 1995 del Sassuolo, dove peraltro non sta neppure giocando con continuità da titolare; il secondo è un attaccante esterno di 25 anni nato e cresciuto in Germania, attualmente in forza all’Hoffenheim.

Tra i grandi assenti spiccano Mario Balotelli, ritenuto ancora troppo distante da una condizione di forma accettabile, ed Andrea Belotti, i cui ultimi segnali di ripresa nel Torino non hanno ancora definitivamente convinto il ct.

Da segnalare i ritorni in azzurro di Mattia De Sciglio, Leonardo Pavoletti e Matteo Politano. Presente anche Federico Bernardeschi nonostante i recenti problemi fisici. Out per infortunio Conti, Caldara, Spinazzola, Bonaventura, mentre il giovane Cutrone torna nell’Under21.

I CONVOCATI DELL’ITALIA PER LE SFIDE A PORTOGALLO E STATI UNITI

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Salvatore Sirigu (Torino);

Difensori: Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Mattia De Sciglio (Juventus), Emerson Palmieri Dos Santos (Chelsea), Alessandro Florenzi (Roma), Alessio Romagnoli (Milan), Daniele Rugani (Juventus);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Cagliari), Roberto Gagliardini (Inter), Frello Filho Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Lorenzo Pellegrini (Roma), Stefano Sensi (Sassuolo), Sandro Tonali (Brescia), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Fiorentina), Vincenzo Grifo (Hoffenheim), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Kevin Lasagna (Udinese), Leonardo Pavoletti (Cagliari), Matteo Politano (Inter).













