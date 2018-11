Calcio femminile sotto shock: Verena Erlacher muore a soli 19 anni. Ignote le cause del decesso della giocatrice del Sudtirol Damen

E’ sempre difficile esprimere concetti o usare parole dinnanzi a lutti di questo genere. E’ quanto accaduto oggi nel mondo del calcio femminile. E’ morta, infatti, la giovane Verena Erlacher, centrocampista di talento di Lagudo (Merano).

La calciatrice del Sudtirol Damen (compagine del campionato d’Eccellenza dell’Alto Adige) aveva solo 19 anni e le cause del decesso sono ancora da accertare. Una vita stroncata così fa davvero male, pensando a quello che la ragazza avrebbe potuto fare e dare. Un’atleta che si era messa particolarmente in luce anche nelle selezioni giovanili della Nazionale italiana, come dimostrano le presenze nell’Under16 e nell’Under17.

Come è ovvio che sia non sono mancate le testimonianze di affetto e i messaggi di cordoglio rispetto ad una tragedia di questa portata. Post su Facebook e sui social sono arrivati da tantissime squadre e anche dalla Lega Nazionale Dilettanti che non ha voluto far mancare la propria vicinanza.

L'AtalantaMozzanica si stringe attorno alla famiglia #Erlacher per la tragica scomparsa di #Verena. Riposa in pace 🙏🏻😟 pic.twitter.com/hvHQBuQWAQ — AtalantaMozzanica (@AtalantaMozzan) November 8, 2018

La #Fiorentina si stringe intorno alla famiglia #Erlacher e a tutta la squadra del #CFSudtirol per la scomparsa della giovane Verena. 😔🙏🎗️ pic.twitter.com/9xdsFFXzuW — Fiorentina Women's FC (@ACF_Womens) November 8, 2018

Vogliamo ricordarti così, con questo tuo sorriso contagioso che ti si stampava sul volto ogni volta che scendevi in campo! 😢 Ciao Verena! 🙏 Il cordoglio della LND e del Dipartimento Calcio Femminile ➡️ https://t.co/zhcQK82Pig pic.twitter.com/ElnqvpUHXR — LND (@LegaDilettanti) November 8, 2018

Per quanto è accaduto la LND ha annunciato che Trento Clarentia-Como 2000 e Venezia-Unterland Damen, gare del campionato di Serie C in programma domenica 11 novembre, osserveranno un minuto di silenzio in memoria della povera Verena.













