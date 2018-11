VIDEO Betis Siviglia-Milan 1-1, Highlights Europa League: gol e sintesi della partita. Suso risponde a Lo Celso

Il Milan impatta per 1-1 sul campo del Betis Siviglia e sale a quota sette in classifica, facendosi agganciare dai greci dell’Olympiacos, vittoriosi per 5-1 contro il Dudelange. Il Betis va a 8, mantenendo un punto di margine sui rossoneri. Al vantaggio iniziale degli andalusi con Lo Celso nella prima frazione, rispondono i rossineri nella ripresa con Suso.

Di seguito gli highlights del match:

I TIFOSI DEL MILAN A SIVIGLIA

LO STADIO PRIMA DELLA GARA

IL VANTAGGIO DI LO CELSO

đŸŽ„ Giovanni Lo Celso qui donne l'avantage au Betis ! #BetisMilanpic.twitter.com/hMS0YrN8tV — La loi du Foot (@laloidufoot) November 8, 2018

IL PARI DI SUSO

Foto: cristiano barni/shutterstock.com