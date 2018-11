Calcio femminile: Germania-Italia, test probante per le Azzurre in vista dei Mondiali 2019 in Francia

La Nazionale italiana di calcio femminile torna in scena dopo la sofferta ma importante vittoria in amichevole contro la Svezia (argento olimpico). Le Azzurre contro le scandinave hanno fatto vedere importanti qualità morali valse un risultato prestigioso. E così, domani, le Azzurre se la vedranno contro la Germania, in un’altra amichevole di lusso funzionale alla preparazione per i prossimi Mondiali 2019 in Francia.

L’appuntamento è alle ore 16.00 allo stadio “Bremer Brücke” di Osnabrück. Un impegno assai probante per le nostre ragazze che si confronteranno contro calciatrici di un Paese in cui vige il professionismo da tempo e molto forti sotto tutti i punti di vista. Non è un caso che parliamo della compagine vincitrice dell’oro a Cinque Cerchi, due volte sul tetto del mondo nel 2003 e nel 2007 e otto volte campionessa d’Europa. Un palmares da far rabbrividire, tenendo conto anche dei precedenti tra le due squadre: tedesche nettamente in vantaggio con 15 vittorie, 8 pareggi e 5 sconfitte. L’ultimo incontro della serie è stato nella fase a gironi degli Europei 2017, quando le teutoniche si imposero 2-1.

Tuttavia, questo fa parte di una storia passata. Nell’ultimo biennio la compagine allenata da Milena Bertolini è cresciuta in maniera esponenziale. L’incentivo dato dalle affiliazioni tra club professionistici maschili e quelli femminili ha portato le ragazze a rispettare dei regimi di allenamento assai prossimi a quelli di atlete preparate a 360°. Certo, si è ancora distanti dall’eccellenza ma la presenza in squadra di calciatrici del calibro di Cristiana Girelli, Barbara Bonansea, Manuela Giugliano, Sara Gama, Alia Guagni e Laura Giuliani può dare delle certezze. Il primo posto nel proprio girone di qualificazione con 7 vittorie ed una sola sconfitta, il successo citato contro la Svezia a Cremona e il pari in trasferta in amichevole contro la Francia (1-1) vanno a certificare l’evoluzione della selezione nostrana, desiderosa di mettersi alla prova contro una compagine con grande forza ed esperienza.

Per l’occasione, la formazione allenata da Horst Hrubesch ritroverà Dzsenifer Marozsan. La forte giocatrice dell’Olympique Lyon è tornata in rosa dopo essere stata costretta a stare lontano dai campi per un’embolia polmonare. Un problema fisico piuttosto grave che però la n.10 ha saputo superare con la solita determinazione.

Le defezioni però non mancano nel roster tedesco: non vedremo infatti Verena Schweers (Bayern Monaco), Linda Dallmann (SGS Essen), Hasret Kayikci (SC Freiburg) e Lena Goeßling (VfL Wolfsburg). Fari puntati a questo punto sulla pericolosissima Alexandra Popp (VfL Wolfsburg), capace di segnare 44 gol in 91 partite con la maglia della propria selezione ed essere la marcatrice principe del girone di qualificazione ai Mondiali con 6 reti, gli stessi della compagna di reparto Lea Schüller (SGS Essen), altra calciatrice da tenere d’occhio. Giocatrici che nel loro insieme vanno a comporre una vera armata vista l’appartenenza a singoli club assai rinomati che riforniscono la Deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen.

Bertolini e le sue ragazze risponderanno, però, con la compattezza del proprio gruppo. Costruita sui grandi blocchi di Juventus, Milan e Fiorentina, l’Italia ha una chiara identità sul rettangolo verde e lo vorrà dimostrare anche nella trasferta teutonica per avere ulteriori conferme sul proprio status.

Foto: Isabella Gandolfi