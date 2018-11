Calcio femminile, amichevole Germania-Italia: programma orari e tv. La partita su Rai Sport

La Nazionale italiana di Milena Bertolini torna protagonista. Dopo la sofferta ma importante vittoria in amichevole contro la Svezia (argento olimpico), la selezione tricolore prosegue il proprio percorso di avvicinamento ai prossimi Mondiali 2019 in Francia affrontando in un’altra amichevole di lusso la Germania, campionessa a Cinque Cerchi a Rio 2016. Un test probante per le Azzurre che se la vedranno contro una delle compagini più forti del panorama continentale e mondiale.

Per questo confronto il CT Bertolini ha convocato 23 giocatrici che inizieranno la loro preparazione lunedì 5 novembre a Coverciano per poi scendere in campo sabato 10 alle ore 16 allo stadio “Bremer Brücke” di Osnabrück. Non certo positivo il bilancio dei precedenti contro le teutoniche: 5 vittorie, 8 pareggi e 15 sconfitte, ultima delle quali nella fase a gironi degli Europei 2017, quando le tedesche si imposero 2-1. Nell’elenco si nota una chiara predominanza di calciatrici di Juventus, Milan e Fiorentina con Cristiana Girelli, Barbara Bonansea, Manuela Giugliano, Sara Gama e Laura Giuliani riferimenti del roster nostrano.

Germania-Italia: programma orari e tv

sabato 10 novembre

ore 16.00 Germania-Italia

La gara sarà trasmessa in diretta su Rai Sport HD (con collegamento a partire dalle 15:45)













Foto: Isabella Gandolfi