Calcio, Europa League 2018-2019: il Milan non può più sbagliare, contro il Dudelange servono i tre punti

Domani, giovedì 29 novembre, il Milan affronterà i lussemburghesi del Dudelange nella quinta giornata della fase a gironi dell’Europa League 2018-2019. I rossoneri andranno a caccia di una vittoria per rilanciarsi nel cammino europeo dopo le due deludenti prestazioni contro il Betis Siviglia: la sconfitta a San Siro e il pareggio in trasferta sono costati alla formazione di Rino Gattuso il primo posto nel girone e hanno riaperto la lotta per la qualificazione.

La sfida sarà decisiva per un Milan che non può permettersi di sottovalutare l’impegno, nonostante gli avversari non abbiano ancora raccolto punti in questa Europa League. La classifica del gruppo F vede momentaneamente al comando il Betis Siviglia con 8 punti, seguito dai rossoneri e dall’Olympiacos a quota 7. Se il Milan dovesse conquistare i tre punti domani, agli uomini di Gattuso basterebbe difendere il 3-1 dell’andata in Grecia per accedere ai sedicesimi di finale. Un pareggio o una sconfitta rischierebbero invece di compromettere pericolosamente il percorso dei rossoneri, che potrebbero ritrovarsi costretti ad andare ad Atene nell’ultima giornata con l’obbligo di vincere.

Il Dudelange, alla prima storica partecipazione in una coppa europea, è ancora a zero punti. Nell’ultima giornata ha trovato la sua prima rete con il centrocampista Danel Sinani nella sconfitta per 5-1 contro l’Olympiacos. Anche in campionato la formazione lussemburghese, vincitrice del titolo nazionale nelle ultime tre stagioni, non sta brillando e si trova al momento in terza posizione. Il principale pericolo per il Milan sarà l’attaccante David Turpel, capocannoniere della Luxembourg National Divsion lo scorso anno con 33 centri. Nella gara di andata i rossoneri faticarono a scardinare la difesa avversaria conquistando la vittoria solamente grazie ad una conclusione di Higuain fortunosamente deviata in rete da un difensore.



Il Milan si avvicina alla sfida in una condizione di forma non eccezionale (soltanto due pareggi e una sconfitta nelle ultime tre partite) e gravato dai numerosi infortuni. Gattuso dovrà fare ancora a meno della difesa titolare viste le indisponibilità di Musacchio, Romagnoli e Caldara. L’allenatore rossonero riproporrà la linea a tre vista contro la Lazio con Abate, Zapata e Rodriguez. A differenza dell’ultima giornata di campionato però, ci sarà Gonzalo Higuain al centro dell’attacco milanista. Serviranno la sua esperienza e la sua freddezza sotto porta per portare a casa una vittoria fondamentale per la stagione rossonera.













roberto.pozzi@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: cristiano barni / Shutterstock.com