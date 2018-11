Juventus-Manchester United 1-2, Champions League: finale pazzesco a Torino, rimontato l’eurogol di Cristiano Ronaldo

Con un finale incredibile il Manchester United passa a Torino battendo a domicilio la Juventus per 1-2 nella quarta giornata della Champions League di calcio. Le reti tutte nella ripresa: grandissimo gol di Cristiano Ronaldo al 64′, pari dei Red Devils con una punizione magistrale di Mata al minuto 86, autorete decisiva di Alex Sandro al 90′. La Juventus resta prima nel Girone H con 9 punti, poi lo United a 7, il Valencia a 5 e lo Young Boys a 1.

Nel primo tempo la Juventus spinge ma non trova il vantaggio, poi passata la mezz’ora la partita si infiamma: al 34′ un cross di Cuadrado viene deviato da Matic, ma i riflessi di de Gea sono ottimi e così gli inglesi si salvano. Passa un minuto e De Sciglio serve Ronaldo sul fondo, palla a Khedira che centra il palo. Si va al riposo a reti inviolate.

Nella ripresa il copione pare lo stesso, e la porta stregata come nella prima frazione: al 50′ Dybala chiude una bella azione corale dei bianconeri ma centra la traversa con de Gea immobile. Il gol però è nell’aria e arriva al 64′ grazie al genio di Cristiano Ronaldo: verticalizzazione di Bonucci, il lusitano in corsa si fa superare dalla sfera e calcia al volo di collo bruciando il suo marcatore ed il portiere avversario, che neppure prova l’intervento. Il Manchester prova il tutto per tutto e si schiera a trazione anteriore: scelta premiata al minuto 86 con il pari di Mata su punizione. Grande esecuzione a giro sulla barriera del giocatore dello United ed è 1-1. Gli inglesi continuano a premere e al 90′ la Juventus fa la frittata: punizione di Young dalla sinistra, non tocca nessuno, Bonucci ed Alex Sandro confezionano il pasticcio e lo United porta a casa i tre punti.













Foto: Cristiano Barni Shutterstock.com