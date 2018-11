Calcio a 5, Serie A 2018-2019: successi di Acqua&Sapone Unigross e di Italservice, cade il Maritime Augusta

In attesa del Monday Night tra Lynx Latina e Civitella Colormax Sikkens, è andato in archivio gran parte dell’ottavo turno del campionato di calcio a 5 di Serie A. C’era grande attesa per l’Acqua&Sapone Unigross, impegnata al Palacus Santa Filomena di Chieti, contro la Feldi Eboli. E’ arrivato un successo netto e perentorio dei padroni di casa. Un 6-0, con le firme di Gabriel Lima, Julio Miotti De Oliveira (doppietta), Wellington Coco, Juliao Ferreira Murilo e Baptista Lukaian, che ha permesso ai campioni d’Italia in carica di riprendere la loro marcia, dopo il brusco ko contro la Lollo Caffè Napoli. Abruzzesi a quota 16 punti in classifica (a -3 dalla vetta), avendo però una partita da recuperare, ovvero il match contro il Real Rieti del 18 dicembre.

Risponde presente anche l’Italservice Pesaro che ha superato davanti al proprio pubblico il Real Arzignano 4-1. E’ stato grazie ad uno strepitoso Cristian Borruto, autore di un poker di marcature, che la formazione allenata da Fulvio Colini è riuscita a prevalere. A nulla è valsa la rete di Fabrizio Amoroso. Con questa quaterna, Borruto è in vetta alla classifica dei marcatori di questo campionato con 13 realizzazioni. Pesaro ha rafforzato la propria seconda posizione (17 punti), precedendo di una lunghezza l’Acqua&Sapone, a -2 dal Maritime Augusta. I siciliani infatti sono stati sconfitti 3-2 nel sentitissimo derby contro il Meta Catania (primo ko stagionale). Una partita estremamente lottata che ha sorriso ai rossoblu per merito dei gol di Rudinei Tres, Carmelo Musumeci e di Ernani Ricardo De Oliveira. Per gli ospiti a segno Manoel Crema e Diego Brandao Martin Mancuso. Da sottolineare la vittoria dei catanesi anche per l’espulsione di Musumeci (doppio cartellino giallo).

Un pari che serve a poco quello tra Napoli e Rieti. Al PalaCercola nessuna delle due compagini è stata capace di imporsi (2-2) e le segnature di Felipe Pinto Viana De Oliveira Mancha e di Massimo De Luca, per i partenopei, e di Leandro Moreira Chimanguinho e di Douglas Nicolodi per i laziali hanno portato ad un pareggio e al conseguente quarto posto in graduatoria dei campani (15 punti) e al quinto dei reatini (14 punti). Infine importante successo della Came Dosson in casa contro la Lazio. I veneti hanno centrato il bersaglio grosso (7-4) con le firme di Thiago Grippi, Arlan Pablo Vieira (tripletta), Murilo Schiochet e di Erick Rings Belloso. Niente da fare per i biancocelesti, nonostante i gol di Alexander Pereira Gedson, Goncalves Misael e di Matteo Biscossi. A completare il tabellino le due autoreti, una per parte, di Cainan De Matos e di Jacopo Lupi.

RISULTATI GIORNATA 8

24.11. 18:30 Came Dosson Lazio 7 : 4 24.11. 18:00 Napoli Real Rieti 2 : 2 23.11. 20:50 Catania Augusta 3 : 2 23.11. 20:45 Italservice Pesaro Arzignano 4 : 1 23.11. 20:30 Acqua e Sapone Feldi Eboli 6 : 0

CLASSIFICA SERIE A

# Squadra PG V N P R P 1. Augusta 8 6 1 1 29:19 19 2. Italservice Pesaro 8 5 2 1 40:23 17 3. Acqua e Sapone 7 5 1 1 30:9 16 4. Napoli 8 4 3 1 25:14 15 5. Real Rieti 7 4 2 1 26:17 14 6. Feldi Eboli 8 4 1 3 26:23 13 7. Catania 8 3 1 4 21:28 10 8. Came Dosson 8 2 3 3 30:32 9 9. Civitella 7 2 1 4 17:23 7 10. Latina 7 1 1 5 12:26 4 11. Arzignano 8 1 1 6 18:40 4 12. Lazio 8 0 1 7 17:37 1













Foto: pagina facebook Acqua&Sapone