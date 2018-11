Calcio a 5, Serie A 2018-2019: sconfitta dell’Acqua&Sapone Unigross a Napoli, Maritime Augusta in vetta alla classifica dopo il sesto turno

La sesta giornata della Regular Season di Serie A 2018-2019 di calcio a 5, in attesa del posticipo di lunedì tra Came Dosson e Real Arzignano, ha emesso i suoi giudizi e le sorprese non sono mancate.

Partiamo, infatti, dalla sconfitta 3-1 dell’Acqua&Sapone Unigross al PalaCercola contro il Lollo Caffè Napoli. La formazione di Tino Perez, che fino ad ora non aveva conosciuto sconfitte, è caduta in maniera sorprendente contro i partenopei per effetto delle marcature di Christian Aparicio Gomez Rubio (doppietta) e di Luka Peric. A nulla è valsa la rete di Julio Miotti De Oliveira da parte degli ospiti. Del passo falso dell’Acqua&Sapone ha approfittato il Maritime Augusta, impostasi sul campo del Lynx Latina 4-3. Una partita molto equilibrata che si è decisa nella ripresa dopo che nel primo tempo il punteggio era sull’1-1 per via delle realizzazioni di Carlinhos per i pontini e di Marcio Junior Zanchetta per la compagine siciliana. Poi grazie ad una doppietta di Davide Spampinato e al gol di Leandro Simi, la formazione di Thiago Polido ha prevalso, rendendo vane le segnature di Daniel Gerardo Battistoni e di Juan Carlos. Augusta ora in testa alla graduatoria generale con 16 punti.

Rimanendo nelle parti alte della graduatoria, successo dell’Italservice Pesaro 5-2 contro il Real Rieti, in una sfida di buon livello tecnico. Al Palafiera mattatore del confronto è stato Marcelo Padilha Marcelinho che con una tripletta ha trascinato i padroni di casa. Le altre due realizzazioni sono state ad opera di Felipe Tonidandel e di Humberto Honorio. Per Rieti Jefferson e Douglas Nicolodi avevano illuso la squadra di David Festuccia.

Successo del Meta Catania Bricocity (4-3) contro il Feldi Eboli. Le doppiette di Carmelo Musumeci e di Alejandro Constantino hanno fatto esultare il Polivalente nonostante la grande prova di José Antonio Garcia Gonzalez Joskiko tra le fila di Eboli, autore di due gol. La terza rete degli ospiti è stata di Kevin Arrieta, non sufficiente però per evitare il ko. A chiosa 3 punti importanti, per le zone basse della classifica, del Civitella Colormax Sikkens contro la Lazio (3-2). Al Pala Santa Filomena seconda vittoria in questo torneo per la formazione allenata da Saverio Palusci. Eccellente prestazione Matej Horvat, a segno in due circostanze, e fondamentale per centrare il bersaglio grosso insieme a Toni Jelavic. Per i biancocelesti i gol portano la firma di Dejan Bizjak e di Gonçalves Misael.

GIORNATA 6 – SERIE A – 3-11-2018

Lynx Latina-Maritime Augusta 3-4

Meta Catania Bricocity-Feld Eboli 4-3

Italservice Pesaro-Real Rieti 5-2

Lollo Caffè Napoli-Acqua&Sapone Unigross 3-1

Civitella Colormax-Lazio 3-2

Came Dosson-Real Arzignano si gioca il 5-11-2018

CLASSIFICA SERIE A

Maritime Augusta 16

Italservice Pesaro 14

Acqua&Sapone Unigross 13

Lollo Caffè Napoli 13

Real Rieti 13

Feldi Eboli 10

Civitella Colormax Sikkens 6

Real Arzignano* 4

Meta Catania Bricocity 4

Came Dosson* 3

Lazio 1

Lynx Latina 1













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: pagina facebook Acqua&Sapone