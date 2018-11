Calcio a 5, Serie A 2018-2019: Maritime Augusta si conferma in vetta, l’Italservice cade contro la Feldi Eboli

In attesa del recupero tra Rieti e Acqua&Sapone, la settima giornata del campionato di calcio a 5 di Serie A è andata in archivio. Il Maritime ha confermato la vetta della classifica, soffrendo non poco contro la Came Dosson e imponendosi 5-4. A passare in vantaggio al PalaJonio sono stati gli ospiti con Murilo Schiochet ma poi gli uomini di Thiago Polido hanno ribaltato lo score con le marcature di Leandro Simi, Marcio Junior Zanchetta e Manoel Crema. Ad inizio della ripresa le due realizzazioni di Diego Brandao Martins Mancuso e di Crema sembravano aver indirizzato il confronto in favore della capolista. La reazione, però, inaspettata della Came ha portato alle reti di Thiago Grippi e di Michel Sviercoski, assumendo i contorni della rimonta con l’autogol di Crema. I padroni di casa, però, hanno mantenuto il vantaggio, portandosi a casa tre punti importanti.

Perde punti l’Italservice Pesaro, ko contro la Feldi Eboli 7-5. Al Pala Dirceu una tripletta di Keviin Arrieta e le segnature di Josiko, Sergio Romano e di Nunzio Frosolone sono valse il successo alla compagine di Piero Basile. I gol di Christian Borruto, Humberto Honorio, Felipe Tonidandel, Javier Adolfo Salas e di Cristian Borruto non hanno cambiato la storia. Pesaro che ora è a 5 punti dalla vetta, in seconda posizione in graduatoria insieme alla Lollo Caffè Napoli. Squadra campana che ha pareggiato 2-2 al Pala Santa Filomena contro la Civitella Colormax Sikkens. Un match equilibrato che ha visto i padroni di casa passare in vantaggio con Fabihnho e subire il sorpasso partenopeo con Mancha e Jelovcic. Nella ripresa ci ha pensato Titon a ristabilire la parità.

Importante vittoria esterna poi del Meta Catania Bricocity che si è imposto 5-1 contro il Real Arzignano. Un grande Carmelo Musumeci, autore di una doppietta, oltre a Giacomo Azzoni, Rudinei Tres e Giovanni Messina, ha trascinato i siciliani al successo. A niente è servito la rete di Paulinho per Arzignano. Catanesi che salgono a quota 7 punti. Infine importante vittoria in chiave salvezza del Lynx Latina, impostosi contro la Lazio 4-2. Tre punti ottenuti in trasferta che portano la firma di Carlinhos (doppietta), Battistoni, oltre all’autorete di Scheleski. Per i biancocelesti a segno Misael e proprio Scheleski.

GIORNATA 7 – SERIE A – 10/11/2018

Civitella Colormax-Lollo Caffè Napoli 2-2

Feldi Eboli-Italservice Pesaro 7-5

Lazio-Lynx Latina 2-4

Maritime Augusta-Came Dosson 5-4

Real Arzignano-Meta Catania Bricocity 1-5

Real Rieti-Acqua&Sapone Unigross rinviata al 18 dicembre 2018













Foto: Maritime Augusta