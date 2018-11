Calcio a 5, Serie A 2018-2019: l’Acqua&Sapone Unigross sfida la Feldi Eboli, derby siciliano per il Maritime Augusta

Dopo una pausa di due settimane torna il massimo campionato di calcio a 5 nostrano. Un break che ha permesso a buona parte delle compagini di tirare il fiato e nello stesso tempo all’Acqua&Sapone Unigross di esibirsi sul palcoscenico continentale della Champions League, non riuscendo però a raggiungere il traguardo della Final Four, piegata solo dalla fortissima formazione kazaka del Kairat Almaty nella fase élite.

Un ottavo turno, terzultimo del girone d’andata, che vedrà confrontarsi la compagine allenata da Tino Perez e la Feldi Eboli. Al Pala Santa Filomena andrà in scena un incontro decisamente interessante tra i campioni d’Italia ed una compagine in grado di ottenere qualunque risultato, come il successo contro Pesaro al Pala Dirceu dimostra. Le due squadre, per il momento, sono a pari punti in graduatoria (13 punti a -6 dal Maritime Augusta) ma gli abruzzesi hanno una partita da recuperare, ovvero il big match contro il Real Rieti il 18 dicembre.

Da par suo l’Italservice (Pesaro) affronterà al Pala “Nino Pizza” il Real Arzignano e faranno di tutto per valorizzare il fattore campo. La truppa guidata da Honorio (capocannoniere del torneo) e Borruto vuol centrare il bersaglio grosso e cercare di mettere sotto pressione l’Augusta, distante cinque punti. Ospiti ancora in cerca dell’allenatore (in panchina ci sarà l’esordiente Marco Boschetto) dopo le dimissioni di Cristian Stefani. Venendo proprio alla capolista, sarà impegnata nel complicato derby siciliano contro il Meta Catania Bricocity, in grande ascesa nelle ultime uscite come le due vittorie consecutive (contro Eboli ed Arzignano) dimostrano. Maritime che, da poco, ha affidato la guida tecnica al portoghese Tiago Polido e anche questo può dare un altro spunto contro Musumeci e compagni. Polido, però, è consapevole di avere a disposizione un roster di primo livello, tuttora imbattuto nella massima serie.

Match decisamente interessante tra Napoli e Rieti, spartiacque stagionale per entrambe. Una sfida che decreterà quale ruolo avere in questo campionato, con i laziali che per tradizione e qualità tecniche partono coi favori del pronostico. A Dosson di Casier ci sarà poi la sfida tra Came e Lazio. Una partita in terra veneta per la lotta in chiave salvezza, come anche quella tra Latina e Civitella. La formazione allenata da Alfredo Paniccia, forte del primo successo stagionale conquistato contro la citata Lazio, vuol dare continuità ai propri risultati, regalando a suoi tifosi tre punti e grandi soddisfazioni.













Foto: pagina facebook Acqua&Sapone