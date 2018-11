Calcio a 5, i migliori italiani dell’ottava giornata di Serie A: De Oliveira implacabile, Lima e De Luca due condottieri

E’ tempo di valutazioni per quanto concerne l’ottavo turno del campionato di calcio a 5 di Serie A 2018-2019. Andiamo ad indicare quali sono stati i migliori azzurri che si sono messe particolarmente in luce nel corso della giornata conclusasi nel weekend.

GABRIEL LIMA (ACQUA&SAPONE UNIGROSS): Apre le marcature nella sfida contro la Feldi Eboli. Guida indiscussa per i compagni, l’italo-brasiliano è la mente della compagine abruzzese, portandola ad ottenere il risultato pieno con estrema convinzione. I campioni d’Italia anche grazie a lui hanno saputo trovare la via del successo con facilità.

JULIO MIOTTI DE OLIVEIRA (ACQUA&SAPONE UNIGROSS): Due reti e la solita freddezza negli ultimi metri. I 7 gol realizzati in stagione non sono affatto un caso e la squadra di Tino Perez ha senza ombra di dubbio nel 27enne nativo di San Paolo un punto di forza indiscusso.

STEFANO MAMMARELLA (ACQUA&SAPONE UNIGROSS): Terminare un incontro con la porta inviolata nel calcio a 5 è sempre un merito. Per questo la nomination dell’estremo difensore dell’Acqua&Sapone si giustifica. La sicurezza trasmessa in fase difensiva conferisce la giusta serenità in attacco.

MASSIMO DE LUCA (LOLLO CAFFE’ NAPOLI): Il suo gol non porta ai tre punti contro il Rieti ma la prestazione è quella del leader. Le doti morali non sono mai mancate e l’aver disputato una prova tecnicamente di alto livello è una buona notizia per la nostra Nazionale che ha bisogno di questa versione di De Luca.

CARMELO MUSUMECI (META CATANIA): E’ vero, il cartellino rosso nel derby siciliano contro il Maritime Augusta non depone in proprio favore. La bontà del match disputato, però, contro la squadra in vetta alla Serie A è stata di primissimo piano, suggellata anche dalla marcatura. Come De Oliveira sono sette le realizzazioni in questo campionato, a conferma della completezza del calciatore.













Foto: pagina facebook Acqua&Sapone