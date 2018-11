Calcio a 5, i migliori italiani della settima giornata di Serie A: Musumeci raggiunge quota 100, Molitierno la solita sicurezza

Andata in archivio la settima giornata del campionato italiano di calcio a 5 di Serie A. Valutiamo quali sono stati gli Azzurri che meglio si sono espressi in questo turno.

FRANCESCO MOLITIERNO (LOLLO CAFFE’ NAPOLI): Altra partita di spessore del portiere partenopeo. Il n.1 della Lollo Caffè dimostra di essere ancora una volta una sicurezza tra i pali, subendo solo due reti. Sfortunatamente per lui, l’apporto in fase realizzativa non è stato all’altezza per portare a casa i 3 punti contro Civitella.

FRANCESCO LO CICERO (LYNX LATINA): Tra i protagonisti del successo esterno dei pontini contro la Lazio, in un derby sentito e importante in chiave salvezza. Non vi sono state marcature da parte sua ma il match è stato consistente.

CARMELO MUSUMECI (META CATANIA): Doppietta e 100 gol realizzati con la maglia del Catania. I complimenti si sprecano per il calciatore tricolore. Un leader tecnico e non solo che ha permesso alla formazione siciliana di centrare il secondo successo in questo campionato e scalare la graduatoria. Buone notizie anche in chiave azzurra per il nostro Roberto Menichelli.

GIACOMO AZZONI (META CATANIA): Ha il merito di aver aperto le danze contro Arzignano e con il compagno di Nazionale Musumeci è ormai uno dei totem della squadra rossoblu. Il successo esterno è frutto anche delle sue iniziative sempre al servizio della propria compagine

DAVIDE SPAMPINATO (MARITIME AUGUSTA): Una posizione di primo livello per l’esterno offensivo della formazione siciliana. Una prova convincente contro la Came Dosson, valsa la conferma della vetta della graduatoria generale. Per il giocatore nostrano una partita in cui ha saputo fondere qualità e quantità, dando un contributo importante alla capolista.













