Boxe, Tyson Fury al grande ritorno: battaglia totale con Deontay Wilder, Mondiale WBC da urlo

Tyson Fury vuole tornare col botto e, dopo un paio di incontri molto agevoli (comodi successi contro Sefer Seferi e Francesco Pianeta), è pronto per affrontare Deontay Wilder nel match che vale il Mondiale WBC dei pesi massimi. Una delle corone della categoria regina verrà messa in palio sabato 1° dicembre a Los Angeles (USA), The Furious One vuole salire nuovamente sul trono del Pianeta dopo la squalifica per doping che lo ha tolto dai ring nel 2016 e nel 2017: il pugile di Manchester aveva sconfitto Wladimir Klitschko il 28 novembre 2015 e in quell’occasione era riuscito a conquistare le cinture WBA, IBF, WBO, IBO.



Il colosso di 205 cm aveva toccato il cielo con un dito ma la positività alla cocaina aveva convinto la Federboxe britannica a togliergli la licenza. Sono passati praticamente tre anni dal trionfo sull’ucraino, il suo ultimo vero match ai massimi livelli: come saprà destreggiarsi contro The Bronze Bomber, fortissimo pugile che si distingue per la potenza dei suoi colpi e che sarà motivato a conservare la corona? Il 30enne, imbattuto con 27 vittorie all’attivo di cui 19 per ko (aveva dovuto lasciare vacanti i titoli a causa dello stop per doping), cercherà di mettersi in luce con la sua proverbiale furia, con il suo destro molto preciso ed efficace, con la sua classe innata che lo aveva portato ai vertici.

Quello che andrà in scena nella metropoli statunitense sarà uno degli incontri pugilistici più attesi della stagione, la supersfida tra due colossi autentici dei pesi massimi insieme ad Anthony Joshua, l’altro britannico che detiene le cinture WBO, WBA, IBO, IBF e che potrebbe essere il prossimo obiettivo di Fury o Wilder per l’unificazione totale dei titoli. Il ribattezzato Gypsy King potrebbe partire leggermente sfavorito nei confronti del fenomeno americano ma sicuramente darà battaglia fin dal primo istante per confezionare uno dei più grandi ritorni della storia contemporanea della boxe.













Foto: VASYL LEIBIUK / Shutterstock.com