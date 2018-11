Boxe, Khalid Yafai si conferma Campione del Mondo WBA dei supermosca: sconfitto Gonzalez ai punti

Khalid Yafai si è confermato Campione del Mondo dei pesi supermosca per quanto riguarda la WBA. In occasione di Boxing Bonanza, riunione organizzata a Montecarlo dalla Matchroom Boxing, il britannico ha sconfitto il messicano Israel Gonzalez ai punti con verdetto unanime. Il detentore della cintura, che conserva la propria imbattibilità (25 vittorie in altrettanti incontri), è apparso meno brillante del solito e ha sofferto l’aggressività dell’avversario riuscendo comunque a spuntarla con il pieno parere favorevole dei giudici.



Il promoter Eddie Hearn ha espresso il desiderio di unificare il titolo ma il 29enne per il momento non sembra volerci pensare visto che il campione IBF Jerwin Ancajas e soprattutto il campione WBC Wisaksil Wangek appaiono più forti di lui. Nella stessa riunione da annotare il successo di Denis Lebedev contro Mike Wilson: il 39enne russo ora chieda la sfida di lusso contro Oleksander Usyk, campione indiscusso dei massimi leggeri ma intenzionato a passare ai pesi massimi.













Foto: Lapresse