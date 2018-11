Boxe femminile, Mondiali 2018: Alessia Mesiano supera la turca Esra Yildiz e accede agli ottavi di finale

Esordio vincente per Alessia Mesiano nei Mondiali femminili di boxe in corso a Nuova Delhi, India: l’azzurra, impegnata nei 57 kg, ha superato per decisione non unanime (3-0) la turca Esra Yildiz ed è dunque qualificata per gli ottavi di finale, in cui se la vedrà con l’irlandese Michaela Walsh. E’ già stabilito che le due pugili si troveranno di fronte nella sessione serale di martedì.

L’italiana, che il titolo mondiale l’ha già vinto nel 2016, ha vissuto un combattimento piuttosto insidioso, come testimoniano anche i cartellini dei giudici: in tre sono stati a lei favorevoli (29-27), mentre in due hanno accordato la parità (28-28).

Col passaggio del turno della Mesiano, diventano cinque le portacolori italiane ad avere gli ottavi già assicurati: una, Angela Carini (69 kg), si è qualificata ieri, mentre Roberta Bonatti (48 kg), Francesca Amato (64 kg) e Assunta Canfora (75 kg) partiranno proprio da quel turno nelle loro categorie. Caso a parte è quello di Flavia Severin, che nei +81 kg parte dai quarti.