Boxe, Alessia Mesiano eliminata alle Olimpiadi. Kellie Harrington superiore

Alessia Mesiano non ha potuto nulla contro l’irlandese Kellie Harrington, venendo eliminata agli ottavi di finale della categoria fino a 60 kg alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’azzurra era ampiamente sfavorita contro la testa di serie numero 3 del tabellone e non ha potuto inventarsi nulla al cospetto di una pugile decisamente più tecnica e in forma. Il verdetto è unanime: 5-0 (cinque 30-27), l’esito del confronto sul ring della North Paris Arena non è mai stato in discussione.

Alessia Mesiano, che all’esordio nella capitale francese aveva regolato la turca Ozer per 4-1, ha combattuto a testa alta contro la Campionessa Olimpica di Tokyo 2020 e Campionessa del Mondo nel 2018 tra i pesi leggeri, uscendo con l’onore delle armi. La 34enne irlandese ha insistito nella propria azione per nove minuti, colpendo con grande precisione la 32enne laziale, sfruttando un bel gancio e mostrando delle combinazioni davvero molto interessanti.

Al termine del confronto Mesiano ha riconosciuto l’oggettiva superiorità di Harrington, che resta una delle grandi favorite per la conquista della medaglia d’oro. L’Italia sta cercando di lasciarsi alle spalle il furto subito ieri pomeriggio da Aziz Abbes Mouhiidine tra i pesi massimi, poche ore fa Diego Lenzi aveva staccato il biglietto per i quarti di finale della categoria sopra i 92 kg.