Boxe, Campionati UE 2018: Salvatore Cavallaro demolisce Venko, semifinale e medaglia tra i 75 kg!

Salvatore Cavallaro vola alle semifinali dei Campionati dell’Unione Europea 2018 di boxe che si stanno disputando a Valladolid (Spagna) e si garantisce quantomeno la medaglia di bronzo. L’azzurro ha letteralmente demolito lo sloveno Aljaz Venko, trionfando con verdetto unanime (5-0, i cartellini dei giudici sono nettamente in suo favore con un triplo 30-27, un 29-28 e addirittura un 30-26). Il siciliano, che aveva beneficiato di un bye al primo turno tra i 75 kg, ora se la dovrà vedere con il quotato inglese Carl Fail che oggi si è sbarazzato dell’irlandese Michael Nevin.

Cavallaro ha dominato l’incontro fin dalle prime battute, ha messo in mostra un ottimo pugilato riuscendo più volte a minare la guardia del rivale e a fiaccarlo con colpi potenti e precisi nell’arco dell’intero match. Salvatore non ha mai sofferto l’avversario e non gli ha lasciato spazio meritandosi ampiamente il passaggio del turno. Cavallaro tornerà sul ring sabato al pari degli altri quattro azzurri che si sono guadagnati il diritto di disputare le semifinali.













Foto: FPI