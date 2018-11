Biglietti Napoli-Stella Rossa: come acquistare gli ultimi tickets per la quinta giornata di Champions League

Tra le gare del quinto turno della Champions League di calcio, che si disputerà tra domani e mercoledì, c’è l’incontro tra Napoli e Stella Rossa, in programma mercoledì alle ore 21.00, che vedrà la battaglia sportiva tra i partenopei, primi nel Girone C assieme al Liverpool a quota 6, ed i serbi, ultimi con 4 punti.

Il Napoli in casa ha ottenuto finora quattro punti in due partite, frutto di una vittoria ed un pareggio, con due gol fatti ed uno solo subito, mentre la Stella Rossa non ha collezionato punti in trasferta, a seguito di due sconfitte in altrettante partite, siglando una sola rete e subendone dieci.

roberto.santangelo@oasport.it

Foto: Gianfranco Carozza