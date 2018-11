Biglietti Napoli-PSG, Champions League 2019: come acquistare i tickets per il match clou del San Paolo

Martedì 6 novembre si accendono le luci della Champions League al San Paolo: quarto turno della fase a gironi, c’è il big match in terra campana, si sfidano alle 21 Napoli e Paris Saint Germain per un incontro che può risultare già fondamentale in chiave conquista degli ottavi di finale. Gli azzurri hanno l’occasione per chiudere la pratica: dopo l’impresa con il Liverpool e quella sfiorata a Parigi c’è la possibilità di chiudere la pratica.

Da fare attenzione però al trio delle meraviglie: Cavani-Neymar-Mbappé. I tre attaccanti stanno dominando in Ligue1, con la compagine transalpina che non ha ancora smesso di vincere in stagione. Qualche difficoltà in più in Champions League, ma ora che si giocano il tutto per tutto potrebbero iniziare ad entrare in scena i veri fenomeni. C’è curiosità nel rivedere in Italia Gianluigi Buffon: il portierone ex Juventus, scontata la squalifica, se la vedrà con gli ex rivali napoletani. Il pubblico del San Paolo però, viste le ultime uscite, può ben sperare: il 5-1 ad Empoli ha dato ulteriore fiducia, con Mertens e Insigne che appaiono in formissima.

