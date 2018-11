Pallanuoto, Europa Cup 2018-2019: il regolamento del torneo. Girone abbordabile per il Setterosa?

Scatta domani, con la sfida molto dura ad Eindhoven con l’Olanda, l’Europa Cup 2018-2019 per il Setterosa. La Nazionale femminile di pallanuoto torna in acqua dopo le delusioni di quest’estate: nella nuova (nata lo scorso anno) manifestazione continentale l’obiettivo è ovviamente quello di andare il più avanti possibile, visto che c’è già aria di Tokyo 2020. Andiamo a scoprire il regolamento della competizione.

Regolamento

Nella prima fase le nove squadre al via saranno divise in due gironi: uno da cinque e uno da quattro (il B quello che comprende l’Italia). Girone all’italiana con match di andata e ritorno. Voleranno alla Final Six di fine marzo le migliori tre compagini di ogni raggruppamento: dunque per il Setterosa basterà scavalcare una sola compagine (la Francia sembra essere la candidata ad essere eliminata). Fondamentale l’appuntamento delle finali: sei squadre divise in due gruppi, con le migliori di ogni girone che volano già alle semifinali. Classificarsi tra le prime tre significherà partecipare alla World League 2019, che metterà in palio il primo pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020.

I gironi

Europa Cup F – Qualification 2

Group A

Russia, Spagna, Romania, Grecia, Israele

Group B

Francia, Olanda, Ungheria, Italia













gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: katacarix Shutterstock.com