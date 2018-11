Biathlon, i calendari delle gare dal 2018 al 2022. C’è Anterselva con i Mondiali, si chiude sempre a Oslo

Con una mossa abbastanza sorprendente, l’IBU ha reso noti già oggi i calendari delle stagioni di Coppa del Mondo di biathlon 2020-2021 e 2021-22. In entrambe le occasioni saranno nove gli appuntamenti, che spazieranno dalla fine di novembre, a Kontiolahti (Finlandia), fino a marzo, a Oslo (Norvegia). Confermata la presenza di Anterselva, che vale come sesta tappa e precede in entrambe le occasioni l’appuntamento clou della stagione: i Mondiali a Pokjluka (Slovenia) nel caso del 2021, le Olimpiadi Invernali di Pechino (Cina) per quanto concerne il 2022. Prima dell’appuntamento olimpico, però, a Pechino si gareggerà anche nella Coppa del 2021, nella cornice dello Hualindong Ski Resort. Tornerà in calendario Minsk, dopo 32 anni, nel 2022, e sempre nello stesso anno ci sarà l’ingresso della tappa in Estonia.

Di seguito i calendari delle prossime quattro stagioni di biathlon:

COPPA DEL MONDO 2018-2019

1. Pokljuka (SLO) 30-9 dicembre 2018

2. Hochfilzen (AUT) 10-16 dicembre 2018

3. Nove Mesto (CZE) 17-22 dicembre 2018

4. Oberhof (GER) 7-13 gennaio 2019

5. Ruhpolding (GER) 14-20 gennaio 2019

6. Anterselva (ITA) 21-27 gennaio 2019

7. Canmore (CAN) 4-10 febbraio 2019

8. Salt Lake City (USA) 11-17 febbraio 2019

MONDIALI Östersund (SWE) 7-17 marzo 2019

9. Oslo (NOR) 18-24 marzo 2019

COPPA DEL MONDO 2019-2020

1. Östersund (SWE) 1-8 dicembre 2019

2. Hochfilzen (AUT) 12-15 dicembre 2019

3. Le Grand Bornand (FRA) 16-22 dicembre 2019

4. Oberhof (GER) 6-12 gennaio 2020

5. Ruhpolding (GER) 13-19 gennaio 2020

6. Pokljuka (SLO) 20-26 gennaio 2020

MONDIALI Anterselva (ITA) 12-23 febbraio 2020

7. Nove Mesto (CZE) 2-8 marzo 2020

8. Kontiolahti (FIN) 9-15 marzo 2020

9. Oslo (NOR) 16-22 marzo 2020

COPPA DEL MONDO 2020-2021

1. Kontiolahti (FIN) 28 novembre – 6 dicembre 2020

2. Hochfilzen (AUT) 7-13 dicembre 2020

3. Annecy-Le Grand Bornand (FRA) 14-20 dicembre 2020

4. Oberhof (GER) 4-10 gennaio 2021

5. Ruhpolding (GER) 11-17 gennaio 2021

6. Anterselva (ITA) 18-24 gennaio 2021

MONDIALI Pokljuka (SLO) 11-21 febbraio 2021

7. Nove Mesto (CZE) 22-28 febbraio 2021

8. Pechino (CHN) 9-14 marzo 2021

9. Oslo (NOR) 15-21 marzo 2021

COPPA DEL MONDO 2021-2022

1. Östersund (SWE) (27 novembre – 5 dicembre 2021

2. Hochfilzen (AUT) 6-12 dicembre 2021

3. Annecy-Le Grand Bornand (FRA) 13-19 dicembre 2021

4. Oberhof (GER) 3-9 gennaio 2022

5. Ruhpolding (GER) 10-16 gennaio 2022

6. Anterselva (ITA) 17-23 gennaio 2022

OLIMPIADI Pechino (CHN) 4-20 febbraio 2022

7. Minsk (BLR) 28 febbraio-6 marzo 2022

8. Otepää (EST) 7-13 marzo 2022

9. Oslo (NOR) 14-20 marzo 2022













