Sci alpino, Coppa del Mondo Levi 2018: i convocati dell’Italia. Presenti Vinatzer e Bacher, assente Razzoli. Tra le donne c’è Marta Bassino

Il conto alla rovescia per il primo atto della Coppa del Mondo 2018-2019 dello slalom speciale di sci alpino sta per terminare. Il 17 e il 18 novembre a Levi (Finlandia) la compagine italiana è attesa ad una stagione di rilancio dopo i riscontri non esaltanti dell’ultimo periodo. Sulla pista “Black Levi” a rappresentare la compagine femminile (il 17 novembre, prima manche alle ore 10.15 e seconda alle 13.15) saranno Chiara Costazza, Irene Curtoni, Roberta Midali, Martina Peterlini e Marta Bassino. Costazza e Curtoni saranno presenti nel primo gruppo essendo rispettivamente quattordicesima e quindicesima nella startlist di Coppa, mentre Midali, Peterlini e Bassino scenderanno con pettorali oltre il 30.

Per quanto concerne gli uomini, in scena il giorno dopo (prima manche ore 10.15, seconda manche alle 13.30), spetterà a Manfred Moelgg, Stefano Gross, Fabian Bacher, Alex Vinatzer, Federico Liberatore e Simon Maurberger dare soddisfazioni al Bel Paese. I primi due della lista saranno nel primo gruppo di merito mentre gli altri oltre il numero 30. Assente Giuliano Razzoli. Ci si aspettano buone prove da Gross e Moelgg per dare il via a quest’annata con il segno positivo.













Foto: Pier Colombo