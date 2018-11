Biathlon, Coppa del Mondo Pokljuka 2018: i convocati dell’Italia, azzurri al completo

Finalmente si comincia. La Coppa del Mondo di biathlon, dopo una lunga pausa, torna in scena. Il primo appuntamento sarà sulle nevi di Pokljuka, in Slovenia, dove sono in programma otto gare che avranno inizio il 2 dicembre e termineranno il 9. Staffetta singola e staffetta mista, individuale maschile e femminile, sprint maschile e femminile e porsuit maschile e femminile il menù di una settimana particolarmente intensa in cui la nostra compagine vorrà farsi trovare pronta.

Come riporta il sito della FISI sono undici gli atleti convocati per questo esordio. Saranno Thierry Chenal, Thomas Bormolini, Lukas Hofer, Giuseppe Montello, Dominik Windisch e Saverio Zini (fra gli uomini), Nicole Gontier, Alexia Runggaldier, Federica Sanfilippo, Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer (fra le donne) a rappresentare il Bel Paese. Fari puntati su Windisch, Hofer, Vittozzi e Wierer. Il bronzo olimpico nella sprint a PyeongChang 2018 vuol continuare nel proprio percorso di crescita. Le sue doti sugli sci non sono in discussione mentre l’augurio che dal poligono ci sia stato un miglioramento. Un po’ lo stesso discorso Hofer, fortissimo nella frazione di sci di fondo.

Per quanto concerne Vittozzi, la classe ’95 nativa di Pieve di Cadore è una degli assi del mazzo azzurro. Con i suoi 13 podi in Coppa del Mondo (4 individuali e 9 a squadre), l’azzurra può ambire a grossi risultati nell’annata al pari della Wierer. Uscita un po’ delusa dai Giochi Olimpici in Corea del Sud, l’argento iridato del 2016 nell’inseguimento, con i suoi 31 podi in Coppa, vuol ripartire con convinzione e dimostrare le sue qualità.













Foto: Nicolò Persico