Biathlon, Coppa del Mondo 2018-2019: Lisa Vittozzi “Gli allenamenti vanno bene, voglio subito partire bene”

La nazionale italiana di biathlon sta completando gli allenamenti in Norvegia a Sjusjoen. Ultimi giorni di preparazione in vista della prima tappa dell’anno in Coppa del Mondo a Pokljuka, dove dal 2 al 9 Dicembre è in programma un’intera settimana di gare.

Lisa Vittozzi, una delle azzurre più attesa della stagione, ha parlato (dal sito FISI) di questi giorni d’allenamento: “In Norvegia l’allenamento sta andando nella maniera giusta, finora non ci sono stati intoppi. All’inizio siamo stati un po sfortunati con il meteo, abbiamo preso tanta acqua ma la pista per fortuna era sempre nel modo migliore, per lavorare bene. Le nostre giornate prevedono un allenamento dalle 8 alle 10, dove sfruttiamo la pista libera per fare i lavori importanti, mentre il pomeriggio prevede una sessione di recupero, oppure in palestra. Mi ritengo soddisfatta, sono contenta che tra poco inizino le gare, ne sento proprio il bisogno”.

Una stagione importante per la nativa di Pieve di Cadore, che delinea quali sono i suoi obiettivi: “I miei obbiettivi quest’anno abbastanza chiari. Partire bene fin da subito in coppa fra Pokljuka, Hochfilzen e Nove Mesto, mantenendo costanza nei piazzamenti per puntare alla classifica generale. E poi ci sono i Mondiali di Oestersund, anche se quelli saranno nella seconda metà di marzo e avremo tempo per pensarci”.

Foto: Nicolo Persico