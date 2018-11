Basket, un calendario folle. Italia-Lituania si giocherà in contemporanea a Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano. Un sistema che non funziona

Andrea Cinciarini non ci sarà (lo vedremo solo contro la Polonia). Jeff Brooks non ci sarebbe stato comunque. I due lituani dell’Olimpia Milano e tutti quelli dello Zalgiris Kaunas non ci saranno. Una scena ormai consueta, visto che Eurolega e FIBA si fanno la guerra dal 2016 per via dell’impossibilità di trovare un accordo sui calendari. Questa volta, però, accade qualcosa che va al di là di ogni paradosso: giovedì 29 novembre alle 19 scenderanno in campo, in Eurolega, Zalgiris e Milano, mentre alle 20:15, un’ora e un quarto più tardi, nelle qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019, giocheranno Italia e Lituania. Kaunas-Brescia, chilometri di distanza su strada 1902, tempo di percorrenza, in un senso o nell’altro, 20 ore.

Che la battaglia Eurolega-FIBA stesse prendendo ogni volta pieghe sempre più difficili da raccontare era noto, e le colpe non stanno certo da una sola parte. Si tratta di una sconfitta dell’intero basket europeo, in cui si fa strada da ormai diversi anni la differente volontà dei protagonisti, da una parte Jordi Bertomeu, dall’altra la Federazione Internazionale. Le conseguenze sono state a volte al limite dell’indecoroso, e sono passate dalle minacce di ritorsioni contro i singoli club al tentativo di escludere svariate squadre nazionali dagli Europei 2017, fino alla mancata chiamata degli arbitri di Eurolega agli ultimi Europei (dove s’è creato il paradosso per cui c’erano i migliori giocatori, ma non i migliori arbitri). A tutt’oggi, la conseguenza più visibile della discordia senza fine è che i giocatori NBA, durante l’arco della stagione dei club, non possono andare in Nazionale, al pari di quelli di Eurolega.

Quest’estate, a calendario delle selezioni nazionali per la seconda fase già ampiamente conosciuto, col rilascio delle date della stagione di Eurolega 2018-2019 in parecchi si sono subito accorti di una situazione che aveva una probabilità bassissima di verificarsi, eppure è avvenuta: Zalgiris-Milano e Italia-Lituania nello stesso identico giorno. Se sia stata una scelta intenzionale non si può sapere, e forse non si saprà mai. Di sicuro è una situazione che aggiunge imbarazzo sopra altro imbarazzo. Che si sostengano le ragioni dell’ECA (che fa capo all’organizzazione dell’Eurolega) o della FIBA, una situazione del genere si sarebbe potuta evitare molto tranquillamente. La sensazione, però, è che non si sia all’ultimo capitolo di questa che appare una storia senza un epilogo vicino.













Credit: Ciamillo