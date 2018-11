Basket, Serie A 2018-2019: Varese espugna Cremona nella partita dei tira e molla e sale a 8 punti in classifica

Pesante successo in trasferta nell’anticipo del mezzogiorno di Serie A per Varese: l’Openjobmetis allenata da Attilio Caja espugna il PalaRadi di Cremona, infliggendo la seconda sconfitta dell’anno alla Vanoli col punteggio di 79-82 in una vera e propria partita ad elastico. Gli ospiti, ora a quota 8 in classifica, sono sempre stati avanti, ma hanno saputo risolvere l’incontro soltanto nelle ultime battute. Importante la prestazione balistica di Dominique Archie (22 punti e 4/8 da tre), ma il vero MVP della partita è Tyler Cain, che ai 16 punti associa 13 rimbalzi. Da parte cremonese, si segnala un forte ricorso al tiro da tre (41 tentativi, di cui 17 andati a segno), oltre ai 22 di Andrew Crawford e ai 21 di Tre Demps.

Quello che succede lungo i primi sette minuti del primo quarto è difficilmente raccontabile in termini normali, con Cremona che segna soltanto un canestro, con Mathiang, e nel frattempo viene travolta da nove punti di Archie, otto di Cain e quattro di Avramovic. A quel punto, Demps decide che ne ha abbastanza di errori in serie, ruba palla a Moore e si guadagna due liberi che vanno a segno, poi Ruzzier rianima la Vanoli con un gioco da tre punti che provoca un time-out di un inviperito Caja. Le squadre tornano in panchina sul 10-25 per Varese.

La Vanoli non è al terzo posto in Serie A per caso, e lo dimostra nella prima metà del secondo periodo: arriva una scarica di triple da parte di Aldridge, Crawford e Ruzzier con cui il sole che entra dalle finestre del PalaRadi torna a essere anche quello dei giocatori in campo e del pubblico presente: 29-32, time-out Caja. Crawford regala il -1 alla Vanoli, poi Varese prova ad affidarsi anche allo spettacolo di Cain (gran schiacciata a una mano) per ritrovare un minimo di margine (31-36), ma Cremona adesso è viva: tripla di Aldridge, stoppata di Crawford su Archie e tripla dello stesso dall’altra parte. Mathiang, dalla lunetta, ha l’opportunità di pareggiare, ma fa 1/2 e dopo l’ultimo errore di Scrubb da tre si va all’intervallo sul 38-39.

Travis Diener rientra dagli spogliatoi per firmare la parità sul 41-41, ma Avramovic trova cinque punti di fila per rimettere Varese a una certa distanza. Sul 45-48 Moore s’inventa una conclusione folle, da oltre 10 metri, lanciando così il parziale di 0-7 in favore dell’Openjobmetis che costringe Sacchetti al minuto di sospensione. Nonostante ciò, gli ospiti arrivano fino al +14 (45-59), poi Aldridge, Crawford e Demps riportano a contatto la Vanoli: è 56-61 con dieci minuti da giocare.

L’elastico continua incessante nell’ultimo quarto: Scrubb e Archie firmano il +9 Varese, Demps riporta Cremona a -4, poi a battagliare con Crawford ci pensa Tambone, che firma cinque punti di fila per il 66-74. Moore piazza il canestro del +10 ospite, ma i padroni di casa, in un modo o nell’altro, sono ancora vivi e a tre minuti dalla fine, dopo un’azione caotica, Mathiang schiaccia il 71-76. La sfida da tre riprende: Archie da una parte, Ruzzier e Crawford dall’altra, e all’ultimo minuto è 77-79. Ruzzier, a 40 secondi dalla fine, perde un brutto pallone nel pitturato che Avramovic trasforma rapidamente in due punti (77-81). Demps si guadagna due liberi e li manda a bersaglio (79-81), Archie sbaglia da tre e Cremona ha così 10 secondi per mandare la partita al supplementare: Crawford, però, deraglia nella penetrazione e Ruzzier ferma Moore con l’antisportivo che serve al numero 25 di Varese per fissare il risultato sul 79-82.

VANOLI CREMONA-OPENJOBMETIS VARESE 79-82 (10-25, 38-39, 56-61)

CREMONA – Saunders, Baggi ne, Gazzotti, Diener 3, Ricci, Demps 21, Ruzzier 9, Mathiang 9, Crawford 22, Aldridge 15. All. Sacchetti

VARESE – Archie 22, Avramovic 15, Gatto ne, Iannuzzi 4, Natali 2, Scrubb 8, Verri ne, Tambone 5, Cain 16, Ferrero, Moore 10, Bertone. All. Caja













Credit: Ciamillo