Basket, Serie A 2018-2019: la quinta giornata. Torino-Milano sfida delle metropoli, Cremona-Sassari per restare in alto

Arriva la quinta giornata del campionato di Serie A 2018-2019, e con essa lo scontro tra due delle grandi metropoli: Torino e Milano. Non sarà questo, però, l’unico match con motivi di interesse: nella parte alta ci sono da registrare le interessanti sfide tra Venezia e Bologna e soprattutto tra Cremona e Sassari, entrambe a quota 6 punti in classifica. Vediamo tutto più da vicino.

SIDIGAS AVELLINO-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO (Sabato 3 novembre, ore 20:30)

Per Trento non è un periodo facile: quattro sconfitte in campionato, altrettante in EuroCup (dove però ha una vittoria all’attivo) e una frenetica caccia ai lunghi rimasti liberi sul mercato. Anche Avellino ha i suoi pensieri: ha vinto a Brescia, ma ha perso in Europa, a Murcia, con una pessima serata di Norris Cole. Nonostante questo, la Scandone appare favorita anche in ragione delle difficoltà della Dolomiti Energia. Solo pochi mesi fa le due squadre si sono affrontate nei quarti di finale dei playoff, in cui Trento ha vinto per 3-1.

GRISSIN BON REGGIO EMILIA-OPENJOBMETIS VARESE (Domenica 4 novembre, ore 12:00)

L’anticipo del mezzogiorno vede Ricky Ledo tornare al PalaBigi con tutti gli occhi puntati addosso, dopo aver realizzato 41 punti nella sconfitta della Grissin Bon a Cantù (o meglio, a Desio, dal momento che la Red October gioca lì). Varese non vince in terra emiliana dal 2014, ma può contare su un inizio di stagione che non si vedeva da molto tempo. Potremmo essere di fronte a uno dei match più accesi dell’intera domenica cestistica.

GERMANI BASKET BRESCIA-VL PESARO (Domenica 4 novembre, ore 17:00)

Entrambe le squadre arrivano all’appuntamento con più di un problema. Brescia ha corteggiato senza farne neppure troppo mistero Kyrylo Fesenko, ma l’ex Avellino e Cantù ha preso la strada di Dnipro; non si risolve la questione legata ad Eric Mika, che però fa sapere di star recuperando dai problemi fisici. Dall’altra parte, Pesaro ha un bisogno disperato di punti, se non altro per tenersi lontana da acque difficili.

UMANA REYER VENEZIA-SEGAFREDO VIRTUS BOLOGNA (Domenica 4 novembre, ore 17:30)

Partita molto interessante, quella del Taliercio: la Reyer capoclassifica (assieme a Milano) riceve una delle formazioni a suo modo più misteriose dell’inizio di stagione, perché il talento c’è, ma non tutti i meccanismi sono stati oliati. Sedicesima sfida tra i due coach, Walter De Raffaele e Pino Sacripanti: ad oggi guida il cinquantenne livornese per 8-7. Marquez Haynes ha la possibilità di entrare nella storia di Venezia: con quattro assist supererebbe nella relativa classifica di tutti i tempi sia Drazen Dalipagic che Sergio Mastroianni, che sono a quota 290 e 291.

VANOLI CREMONA-BANCO DI SARDEGNA SASSARI (Domenica 4 novembre, ore 18:00)

Dati alla mano, è la sfida di alta classifica con più motivi di interesse. Da una parte c’è lo spettacolare inizio della Vanoli, il migliore di sempre, con Meo Sacchetti in grado di trovare la chiave perfetta per Giampaolo Ricci (media di 16 punti in 20,3 minuti). Dall’altro lato, Sassari sta trovando un buon contributo da tutta la squadra, e non solo dalla comunque valida batteria di americani. Gli elementi per una partita vietata ai deboli di cuore ci sono tutti.

ALMA TRIESTE-ORIORA PISTOIA (Domenica 4 novembre, ore 18:30)

Il problema dell’Alma si chiama infermeria: all’infinita sequela di infortuni dei lunghi si è aggiunta ieri una scivolata di Jamarr Sanders in allenamento, le cui conseguenze verranno valutate oggi. Nella città alabardata arriva Pistoia, che sotto canestro può contare sulle buone prestazioni di Krubally. La squadra, però, proviene da una dura sconfitta in casa contro Brindisi, al termine della quale sono arrivati parecchi fischi dalle tribune del PalaCarrara.

HAPPY CASA BRINDISI-RED OCTOBER CANTU’ (Domenica 4 novembre, ore 19:00)

Terzo incontro casalingo per l’Happy Casa, che riceve una Cantù arrivata a vette difficili da pronosticare a inizio stagione. Brindisi sta avendo tantissimo da John Brown e Wes Clark, ma anche da un buon Riccardo Moraschini, mentre la Red October s’appoggia completamente sul blocco degli americani (Tony Mitchell ha messo a segno 36 punti nella sparatoria con Reggio Emilia) e su Tavernari. Curiosamente, i padroni di casa, al PalaPentassuglia, hanno battuto Cantù soltanto due volte negli otto precedenti in A.

FIAT TORINO-A|X ARMANI EXCHANGE MILANO (Domenica 4 novembre, ore 20:45)

A Torino si festeggia il ritorno in panchina di Larry Brown, che avverrà proprio nella sfida di cartello in programma al PalaVela, ma non solo: c’è da far fronte a un potenziale problema Tyshawn Taylor, che contro Malaga non ha esattamente reso al massimo delle proprie possibilità. La situazione dovrà cambiare radicalmente in vista del confronto con Milano, perché pur nelle rotazioni di uomini necessarie per far fronte al doppio impegno Serie A-Eurolega l’Olimpia resta favorita. Curiosità: Poeta è a sei assist da quota 200 con la maglia dell’Auxilium.













