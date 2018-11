Basket, Serie A 2018-2019: Brindisi corsara a Torino con belle prestazioni degli USA e di Moraschini

Continua a convincere moltissimo l’Happy Casa Brindisi, che coglie una pesante vittoria al PalaVela per portarsi a otto punti in classifica. La formazione di coach Vitucci ha superato la Fiat Torino con il punteggio di 66-72, trovando ottimi riscontri da buona parte dei suoi giocatori. In particolare, tripla doppia sfiorata per Adrian Banks (17 punti, 9 rimbalzi e 8 assist), ma ci sono anche 12 punti di Wes Clark, 11 di Jeremy Chappell, 10 con 12 rimbalzi di John Brown e 15 di un ottimo Riccardo Moraschini, che ha sbagliato soltanto un tiro su sette in tutta la partita, nel finale. Per la formazione di Larry Brown non sono sufficienti i 14 di Tyshawn Taylor, i 12 di Victor Rudd e di un pimpante Giuseppe Poeta, gli 11 di Tony Carr. Da segnalare anche la buona prova di Marco Portannese, appena arrivato assieme al centro francese Mouhammadou Jaiteh a causa della sequela di infortuni che ha colpito la società gialloblu.

Il primo quarto vive sull’equilibrio e, in buona sostanza, su azioni singole: le polveri, però, sono più che bagnate, tant’è vero che sul 7-8 per almeno due minuti e mezzo non c’è più nessuno in grado di dirigere il pallone verso il canestro. Chappell e Banks producono il primo mini-allungo brindisino, rintuzzato in fretta dall’Auxilium che con Rudd e Taylor si porta sul 13-13 col quale terminano i primi dieci minuti.

Brindisi allunga nettamente nel secondo periodo: si porta fino al +9 con un grande momento di Moraschini, autore di 8 punti in poco tempo, ma Wilson in uscita dal time-out torinese accorcia le distanze e lancia un avvicinamento della Fiat, che arriva fino a 4 punti di distanza (26-30). Portannese, pur arrivato da poco, mostra già una notevole voglia: tripla e palla rubata che genera i liberi di Taylor per il -1 dei padroni di casa. L’Happy Casa ha qualche problema in termini di circolazione di palla, tant’è che nei soli primi 20 minuti si contano 14 palle perse. L’ultimo minuto non genera canestri, perciò la prima metà di gara si chiude sul 31-32.

Brindisi rientra meglio in campo, con John Brown, Banks e Clark in grado di propiziare il +8 della formazione ospite (33-41). Come già nella frazione precedente, Torino ha bisogno di un po’ tutti i suoi effettivi per riportarsi a contatto (43-45 con la tripla di Carr a 4’21” dalla fine del quarto). Due liberi di Taylor in un momento abbastanza confusionario causano la parità, Portannese da tre punti consegna il vantaggio alla Fiat sul 48-46. Chappell tiene a contatto l’Happy Casa fino al 51-50 con cui si entra negli ultimi dieci minuti.

Nella fase iniziale dell’ultimo quarto la partita è Poeta contro Brindisi, dal momento che il play della Fiat mette i sei punti consecutivi che lasciano Torino sulla parità a quota 59, prima che Moraschini e una tripla frontale di Chappell portino Brindisi sul +5, provocando il time-out di Larry Brown a tre minuti dalla fine. Banks sbaglia il tiro da tre del +8 ospite, Wilson segna quella del -2 casalingo, però è di nuovo Moraschini a siglare il 62-67. Poeta, a un minuto dalla fine, s’inventa una transizione solitaria per il -3, ma resta l’ultimo vero squillo dei padroni di casa, perché Banks e Rush si occupano di mettere in cassaforte il risultato dalla lunetta: finisce 66-72.

FIAT TORINO-HAPPY CASA BRINDISI 66-72 (13-13, 31-32, 51-50)

TORINO – Wilson 6, Rudd 12, Anumba 3, Carr 11, Poeta 12, Delfino ne, Cusin ne, Taylor 14, Jaiteh 2, Murri ne, Portannese 6. All. L. Brown

BRINDISI – Banks 17, Rush 1, Gaffney 1, Zanelli 3, Capoccia ne, Moraschini 15, Clark 12, Cazzolato ne, Wojciechowski 2, Chappell 11, Taddeo ne, J. Brown 10. All. Vitucci













