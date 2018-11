Basket, Qualificazioni Mondiali 2019: la situazione di classifica dell’Italia. Serve una vittoria per volare in Cina

Due sfide fondamentali attendono la Nazionale italiana di basket maschile. Giovedì 29 novembre e domenica 2 dicembre gli azzurri di coach Meo Sacchetti scenderanno in campo contro Lituania e Polonia per la terza e la quarta partita della seconda fase di qualificazione al Mondiale 2019. La prossima rassegna iridata si terrà in Cina e l’Italia non vi partecipa dall’edizione in Giappone del 2006, quando usufruì di una wild card concessa dalla FIBA.

La Nazionale si trova nel gruppo J, in una posizione di classifica ottimale per conquistare la qualificazione. Gli azzurri occupano il secondo posto con 14 punti, dietro alla Lituania già certa del pass mondiale e in testa a quota 16. Alle spalle dell’Italia ci sono Polonia e Ungheria, appaiate a 12 punti, mentre chiudono la classifica a quota 11 Olanda e Croazia. Le prime tre squadre accedono alla rassegna iridata e restano quattro partite da giocare.

La formazione di Sacchetti avrebbe potuto essere già certa della qualificazione se non fosse stato per le sconfitte contro Paesi Bassi e Croazia nella prima fase. Gli azzurri potrebbero comunque mettere una grossa ipoteca sul passaggio del turno sconfiggendo la Lituania nella sfida di giovedì, anche se la vittoria non darebbe l’assoluta certezza di volare in Cina. Se infatti l’Italia dovesse perdere le tre partite successive potrebbe chiudere il girone in quarta posizione alle spalle di Polonia e Ungheria, che però dovrebbero a loro volta vincere tutte le quattro partite.



Viceversa, se gli azzurri dovessero superare i polacchi nella partita di domenica, anche dopo aver perso con la Lituania, arriverebbe la certezza della qualificazione. Nella peggiore delle ipotesi infatti l’Italia chiuderebbe al terzo posto in compagnia della Polonia (ma sarebbe davanti per le due vittorie negli scontri diretti) oppure in seconda posizione, in parità con Croazia e Paesi Bassi (ma anche in questo caso sarebbe avvantaggiata per migliore differenza punti). Insomma, la vera partita decisiva sarà quella in Polonia. Gli azzurri di Sacchetti non dovranno fallire l’appuntamento nonostante le tante assenze. Con un successo la Nazionale affronterebbe le ultime due sfide del girone, contro Ungheria e Lituania in programma a fine febbraio 2019, con il biglietto per la Cina già in tasca .













Credit: Ciamillo