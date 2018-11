Basket, Qualificazioni Mondiali 2019: il calendario dell’Italia nel mese di novembre. Date e orari delle sfide con Lituania e Polonia

L’Italia è sempre più vicina alla qualificazione ai Mondiali di basket. La nazionale di coach Meo Saccheti tornerà in campo giovedì 29 Novembre a Brescia contro la Lituania in una sfida che potrebbe davvero essere decisiva per staccare il biglietto per la Cina. Con una vittoria la qualificazione sarebbe praticamente certa, anche se per la matematica certezza in ogni caso gli azzurri dovranno attendere la sfida di tre giorni dopo contro la Polonia.

Italia-Lituania e Polonia-Italia si giocheranno rispettivamente giovedì 29 Novembre e domenica 2 Dicembre, entrambe alle 20.15. Le partite saranno trasmesse in diretta televisiva su Sky Sport HD e in streaming su SkyGo. Sarà possibile seguirle anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale delle due sfide. Di seguito il programma completo.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Giovedì 29 Novembre

Ore 20.15: Italia – Lituania

Diretta: Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

Diretta streaming su SkyGo e diretta scritta su OA Sport

Domenica 2 Dicembre

Ore 20.15: Polonia – Italia

Diretta: Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

Diretta streaming su SkyGo e diretta scritta su OA Sport













Credit: Ciamillo