Basket femminile, 8a giornata Serie A1 2018-2019: Schio attende San Martino di Lupari, Venezia a Lucca per continuare a vincere

Domenica 2 dicembre tornerà in campo la Serie A1 2018-2019 di basket femminile. Con l’ottava giornata passerà in archivio un terzo della stagione regolare e si potranno cominciare a ricavare i primi bilanci dopo l’avvio del campionato. La classifica ha già iniziato a delinearsi in modo chiaro, evidenziando quali squadre potranno contendersi il titolo e quali invece dovranno lottare per la salvezza.

Venezia, capolista sino ad ora imbattuta con sette successi in altrettante partite, sarà impegnata nella trasferta di Lucca. Secondo incontro proibitivo consecutivo per la formazione toscana, reduce dalla netta sconfitta contro Schio e settima con 6 punti. La squadra di Andrea Liberalotto arriva invece dal comodo successo su Battipaglia, trascinata dall’americana Jolene Anderson e dalla tedesca Marie Gulich, assolute protagoniste di questo inizio stagione. Lucca proverà ad affidarsi alla statunitense Krystall Vaughn e all’olandese Kourtney Traffers per impedire alla Reyer di continuare la striscia di successi.

Impegno decisamente più complicato per Schio, che affronta San Martino di Lupari nell’incontro più atteso della giornata. Il derby veneto avrebbe dovuto vedere una di fronte all’altra le gemelle Francesca e Caterina Dotto, ma la giocatrice delle padovane non ci sarà a causa dell’infortunio rimediato il mese scorso che la terrà fuori tutta la stagione. Schio andrà alla ricerca di una vittoria per mantenere il secondo posto in classifica, ma San Martino di Lupari vorrà riscattare la sconfitta subita contro Broni nell’ultima giornata, che ha fatto scivolare la formazione di Gianluca Abignente al quinto posto in classifica.

Pronte ad approfittare di un passo falso della squadra di Pierre Vincent le due formazioni in terza posizione. Napoli sarà impegnata nell’insidiosa trasferta di Sesto San Giovanni. Le milanesi hanno ottenuto nell’ultima giornata un largo successo contro Torino salendo a 6 punti in classifica e dimostrandosi una matricola temibile per tutte le avversarie. Broni invece attende in casa Battipaglia, reduce dalla pesante sconfitta contro Venezia e all’ultimo posto in classifica con soli 2 punti.



Nelle altre due partite Ragusa ospita Vigarano per tentare di risalire posizioni, mentre la sfida tra Empoli e Torino (entrambe a quota 2 punti) potrebbe rivelarsi un vero e proprio spareggio salvezza. Le toscane andranno alla ricerca del secondo successo nella massimo campionato, mentre le piemontesi dovranno interrompere la striscia di sei sconfitte consecutive per rilanciarsi.

DOMENICA 2 DICEMBRE

ore 17.30 Allianz Geas Sesto San Giovanni – Dike Basket Napoli

ore 18.00 Elcos Broni – Treofan Givova Battipaglia

ore 18.00 Passalacqua Ragusa – Meccanica Nova Vigarano

ore 18.00 Fila San Martino di Lupari – Famila Wuber Schio

ore 18.00 Use Scotti Rosa Empoli – Iren Fixi Torino

ore 19.00 Gesam Gas&Luce Lucca – Umana Reyer Venezia













roberto.pozzi@oasport.it

Credit: Ciamillo