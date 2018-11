Basket, Eurolega 2018-2019: l’Olimpia Milano lotta a Kaunas, ma il finale premia lo Zalgiris

Seconda sconfitta consecutiva in Eurolega per l’Olimpia Milano, che cade a Kaunas contro lo Zalgiris per 83-78 al termine di una partita in cui l’Armani Exchange ha quasi sempre inseguito, con i lituani che hanno fatto loro il match in un finale concitato. Adesso Milano si trova 6-4 in classifica, comunque in una posizione ancora ottima, ma è necessario per l’Olimpia recuperare le energie oppure intervenire sul mercato visti i soli nove uomini oggi presenti in Lituania.

Il miglior marcatore di Milano è Mike James con 17 punti (anche 7 assist), ma l’americano ha sbagliato davvero molto nel finale, con due palle perse decisive. Ottima prova di Arturas Gudaitis, che ha messo a referto 16 punti e poi ci sono i 14 punti di Vladimir Micov e Mindaugas Kuzminskas. Strepitosa prestazione per lo Zalgiris di Brandon Davies, autore di una doppia doppia con 27 punti e 10 rimbalzi.

L’Olimpia apre la partita con una tripla di Brooks, ma si gioca punto a punto e nessuna delle due squadre riesce ad allungare in maniera importante. La compagine meneghina ha un James da sette punti nei primi dieci minuti e l’americano firma il canestro del +5 (16-21) sul finire del quarto. All’ultimo secondo Micov tenta la penetrazione, ma non trova il ferro ed il successivo tap-in di Gudaitis arriva a tempo ormai scaduto. Si resta 23-18 per l’Olimpia alla fine della prima frazione.

Il centro lituano è un fattore ad inizio secondo quarto e Milano va sul +7 (22-29). La squadra di Pianigiani ha tante occasioni anche per arrivare sulla doppia cifra di vantaggio, ma non le sfrutta. Dall’altra parte lo Zalgiris comincia a carburare in attacco e costruisce un devastante parziale di 18-0, che porta i padroni di casa sul +11 con la tripla dall’angolo di Walkup (40-29). Milano tira 0/8 da tre punti e gioca un quarto disastroso che viene chiuso dai liberi di Mike James. Si va negli spogliatoi sul 40-31 per i padroni di casa.

Si rientra dagli spogliatoi e subito Gudaitis trova la via del canestro per il -6. Dall’altra parte, però, la schiacciata di Davies riporta i padroni di casa sul +10. Milano comunque non molla, prima James, poi il 25enne lituano e alla fine la tripla di Bertans portano l’Olimpia sul -1 (53-52). Si continua a giocare punto a punto e proprio sulla sirena della fine del terzo quarto Kuzminskas mette la tripla del -2 (60-58) con cui si entra negli ultimi dieci minuti.

Lo Zalgiris parte meglio ad inizio ultimo quarto e Kavaliauskas firma due punti facili per il +7 (67-60). Milano reagisce ancora ed è Kuzminskas a guidare la rimonta fino al nuovo -1 (69-68). Ulanovas trova il jumper del +5, ma Micov risponde presente e si inventa la sua prima tripla della partita allo scadere dei 24 secondi. Si entra in un finale punto a punto con Davies che fa 1/2 dalla lunetta e purtroppo dall’altra parte Micov non trova la tripla del pareggio. James, poi, spreca e perde malamente due palloni ed alla fine i canestri della sicurezza per lo Zalgiris sono di Walters e Davies.

Questo il tabellino della partita

ZALGIRIS KAUNAS – AX ARMANI EXCHANGE MILANO 83-78 (18-23; 22-8; 20-27; 23-20)

Zalgiris: Davies 27, Walton 2, Wolters 11, Walkup 7, Westermann, Birutis, Milaknis 6, White 7, Jokubaitis, Grigonis 7, Kavaliauskas 8, Ulanovas 8

Milano: Della Valle, James 17, Micov 14, Gudaitis 16, Bertans 6, Tarczewski 3, Kuzminskas 14, Cinciarini 4, Brooks 4, Jerrells













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo