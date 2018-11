Basket, Champions League 2018-2019: Venezia ospita i francesi del Nanterre per ipotecare la qualificazione

Primato a punteggio pieno in Serie A, secondo posto in Champions League. L’inizio di stagione della Reyer Venezia è stato finora davvero eccezionale e domani sera la squadra di coach De Raffaele torna nuovamente in campo per sfidare i francesi del Nanterre in un match molto importante.

Venezia cerca una vittoria che potrebbe valere anche più di metà qualificazione alla fase successiva, visto che i veneti si troverebbero con tre successi in più del Nanterre ed inoltre con un ottimo vantaggio sulla quinta. La Reyer, nell’ultima sfida europea, ha sconfitto in trasferta i tedeschi del Bonn. Successivamente Haynes e compagni si sono ripetuti anche in campionato sul difficile campo della Dinamo Sassari in un match che ha visto Venezia rimontare i sardi e poi avere la meglio in un ultimo quarto molto combattuto.

Il Nanterre ha superato gli svizzeri del Fribourg nell’ultima giornata di Champions League e si è risollevato dopo un inizio davvero difficile (due sconfitte nelle prime due giornate). I francesi cercano un colpo esterno, per provare a staccarsi dal gruppetto a 4 punti e consolidare la quarta posizione. Il Nanterre ha vinto agevolmente anche nell’ultimo turno del campionato francese contro il Fos-sur-Mer (93-71) grazie ad un’ottima prestazione da tre punti (13/26).

Austin Daye e MarQuez Haynes sono i migliori marcatori di Venezia in questa Champions League, rispettivamente con 17.6 e 15.4 punti di media a partita. La Reyer dovrà stare molto attenta alla guardia americana Jeremy Senglin, che sta viaggiando a quasi 17 punti a gara (16.3) ed è stato uno dei principali protagonisti anche nella vittoria contro il Fribourg, con 20 punti segnati.













