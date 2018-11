Basket, Champions League 2018-2019: settimo sigillo per la Virtus Bologna che vince sul campo del Promitheas Patras

Settima vittoria in altrettante partite per la Virtus Bologna che chiude a punteggio pieno l’andata della fase a gironi della Basketball Champions League 2018-2019. La formazione di Pino Sacripanti ha dimostrato una grande maturità superando il Promitheas Patras con il punteggio di 85-95 al termine di una sfida durissima. La squadra greca, seconda in classifica dietro Aradori e compagni, ha ceduto soltanto negli ultimi minuti dopo aver messo in campo un’ottima prestazione dal punto di vista dell’aggressività e dell’intensità difensiva.

Partita tenuta in mano da Bologna fino all’ultimo quarto, quando l’espulsione del tecnico greco ha infiammato l’ambiente regalando al Promitheas energie supplementari. La formazione di casa è riuscita a rientrare, ma Bologna non ha perso la lucidità e grazie ad un finale da protagonista di Tony Taylor ha trovato il successo. Tra gli uomini di Sacripanti altra prestazione di assoluto livello per Pietro Aradori che chiude con 23 punti e 8/11 dal campo. Gran partita anche per Brian Qvale (16 punti e 12 rimbalzi). Al Promitheas non bastano i 21 punti di Michailis Tsairelis e i 16 di Christos Saloustros.

Falsa partenza per la Virtus Bologna che non trova canestri nei primi due minuti e subisce l’inizio aggressivo del Promitheas (5-0). Aradori scuote subito i compagni prendendo in mano la squadra: una sua tripla vale l’immediato pareggio (10-10). I padroni di casa restano avanti fino a tre minuti dalla pausa, quando una conclusione dall’arco di Cournooh firma il primo vantaggio per la Virtus (15-17). Bologna spinge sull’acceleratore e chiude il quarto con un gran finale portandosi sul 20-27.

Nel secondo periodo la formazione di Sacripanti trova subito il massimo vantaggio grazie ad un appoggio al tabellone di Kravic (20-30), ma i greci provano a rientrare. Una tripla di Lypovyy firma il -3 a tre minuti dall’intervallo lungo (35-38). Ancora una volta Bologna chiude alla grande: 4 punti di Punter e una tripla di Cappelletti ripristinano il vantaggio per il 39-47 di metà gara.



Stesso copione nel terzo quarto, con il Promitheas che rientra in avvio e Bologna che allunga di nuovo nella seconda parte. I greci si riportano fino al -2 con Tsairelis (47-49), ma la Virtus mantiene la calma e si riporta avanti grazie ad Aradori e Kravic. Finale incandescente con secondo fallo tecnico ed espulsione per l’allenatore greco Makis Giatras e livello di agonismo che si alza improvvisamente. Bologna non si lascia prendere dal nervosismo e chiude sul 63-70.

Nell’ultimo quarto partenza aggressiva del Promitheas che prova a sfruttare l’ambiente caldissimo per riportare in equilibrio la partita. Due grandi giocate di Saloustros e una grandissima intensità difensiva permettono ai greci di agguantare il pareggio sul 70-70. Partita che procede in equilibrio: Qvale e Aradori riportano la Virtus sul +6 (74-80), ma il Promitheas non molla e si riporta a -1 con il solito Tsairelis (79-80). Nel momento di massima difficoltà sale in cattedra Taylor che con 5 punti consecutivi porta Bologna sul +8 a due minuti dalla fine (79-87).

PROMITHEAS PATRAS – VIRTUS BOLOGNA 85-95 (20-27; 19-20; 24-23; 22-25)

Promitheas Patras: Lypovyy 8, Gkikas 14, Tsairells 21, Saloustros 16, Meier 5, Odum 8, Brown 9, Ellis 4, Parks

Virtus Bologna: Punter 13, Pajola, Taylor 12, Baldi Rossi, Cappelletti 3, Kravic 12, Aradori 23, M’Baye 7, Cournooh 9, Qvale 16













roberto.pozzi@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo