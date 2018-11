Basket, 7a giornata Serie A 2018-2019: Milano espugna Venezia ed è sola in testa. Varese vince a Cremona, primo successo per Pistoia

L’Olimpia Milano è la nuova capolista in solitaria della Serie A di basket. La squadra di Simone Pianigiani ha vinto il big match della settima giornata in casa della Reyer Venezia per 84-81 al termine di una partita “pazza”. Milano ha chiuso il primo quarto avanti di venti punti, ma i padroni di casa non hanno mai mollato e sono riusciti a rimontare, arrivando a giocarsi il match punto a punto negli ultimi dieci minuti. E’ un finale incandescente con la Reyer che ha anche l’occasione di andare sul +4, ma Tarczewski trova due stoppate e una schiacciata che sono vitali per Milano. James e Micov fanno poi il resto e nell’ultima azione della partita Haynes e Tonut non trovano il canestro del pareggio. Il solito Mike James è il migliore in casa Milano con 20 punti, ma sono preziosi anche i 14 di Bertans, mentre per Venezia il top scorer e Mitchell Watt con 24 punti ed ottima partita anche di Stefano Tonut (15).

La domenica di basket si è aperta a mezzogiorno con la bella vittoria in trasferta della Openjobmetis Varese sul campo della Vanoli Cremona per 82-79. Gli ospiti, ora a quota 8 in classifica, sono sempre stati avanti, ma hanno saputo risolvere l’incontro soltanto nelle ultime battute. Ottima prestazione in casa Varese per Dominique Archie, autore di 22 punti, e di Tyler Cain, doppia doppia con 16 punti e 13 rimbalzi. A Cremona non bastano i 22 punti di Andrew Crawford e ai 21 di Tre Demps, con la Vanoli che ha sprecato l’ultimo possesso con Crawford, che a 10 secondi dalla fine ha perso palla in penetrazione e con il successivo fallo antisportivo di Ruzzier su Moore, che ha poi chiuso i conti dalla lunetta.

Cremona viene così raggiunta in classifica da Brindisi e Avellino. Continua l’ottimo inizio di stagione della Happy Casa, che davanti al proprio pubblico supera per 72-65 la Germani Brescia in una partita che si è decisa nel terzo quarto (parziale di 27-16 per i pugliesi). Jeremy Chappel è il migliore di Brindisi con 14 punti, mentre a Brescia non bastano i 23 punti e 6 assist di Luca Vitali.

La Sidigas, invece, non ha avuto problemi contro la Grissin Bon Reggio Emilia. Un netto successo degli irpini, che si impongono per 91-75 al termine di un match che Avellino ha sempre controllato, trovandosi anche sul +28 a fine terzo quarto. Caleb Green è il trascinatore dei campani, sfiorando la doppia con 29 punti e 9 rimbalzi ed ottimo il contributo anche degli altri americani Demetris Nichols (19) e Norris Cole (16).

Dopo sei sconfitte consecutive si sblocca finalmente l’Oriora Pistoia e i toscani lo fanno al termine di una partita dal punteggio altissimo in casa della Dinamo Sassari. Finisce 113-111 per la squadra di Ramagli grazie ad una bella rimonta nell’ultimo quarto e ad un finale perfetto, dove sono decisivi Peak e Johnson, migliori marcatori del match rispettivamente con 35 e 31 punti.

Altra partita che si è decisa in un finale punto a punto è quella tra Bologna e Torino. La vince la Virtus per 82-79 e con questi due punti la squadra di coach Sacripanti resta in scia del gruppo al terzo posto. Nel finale i liberi di un Pietro Aradori da 18 punti sono decisivi, anche perchè Delfino non trova la tripla del pareggio che avrebbe mandato la sfida al supplementare.

Questo il riepilogo dei risultati della 7a giornata

Alma Trieste-Dolomiti Energia Trentino 85-74 (giocata ieri)

Vanoli Cremona-Openjobmetis Varese 79-82

Grissin Bon Reggio Emilia-Sidigas Avellino 75-91

Segafredo Virtus Bologna-Fiat Torino 82-79

Banco di Sardegna Sassari-Oriora Pistoia 111-113

Happy Casa Brindisi-Germani Basket Brescia 72-65

Umana Reyer Venezia-AX Armani Exchange Milano 81-84

Red October Cantù-VL Pesaro (domani sera ore 20.30)

CLASSIFICA: Milano 14, Venezia 12, Cremona, Brindisi, Avellino 10, Varese, Bologna 8, Cantù*, Sassari, Trieste 6, Pesaro*, Brescia, Torino, Reggio Emilia 4, Trento, Pistoia 2













Credit: Ciamillo