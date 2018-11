Basket, 6a giornata Serie A 2018-2019: Venezia anticipa con Sassari, Milano ospita Reggio Emilia

La sesta giornata della Serie A di basket si apre domani con due anticipi. Nel primo scende in campo la Reyer Venezia, che sarà ospite del Banco di Sardegna Sassari. La squadra di coach De Raffaele vuole mantenere la sua imbattibilità in campionato ed è reduce da una bella vittoria in Champions League, ma se la vedrà con una Dinamo che vuole riscattare il ko di Cremona e che vuole confermare il buon inizio di stagione (attualmente al quarto posto).

Nel secondo anticipo si affrontano due squadre (Trento e Brescia), partite sicuramente con altre prospettive rispetto a quelle attuali. La Dolomiti è entrata in una crisi senza fine, con cinque sconfitte consecutive in campionato ed un ultimo posto a zero punti, mentre la Germani si è ripresa solamente nelle ultime settimane (anche in Eurocup) e vuole ottenere un’altra vittoria per confermare la sua risalita. In casa Trento ci sarà l’esordio di Aaron Craft, tornato in casa Dolomiti per rilanciarsi e riportare in alto la formazione di coach Buscaglia.

Nell’anticipo di mezzogiorno una decimata Fiat Torino affronta la Happy Casa Brindisi. La squadra piemontese è falcidiata dagli infortuni con Larry Brown che ha perso McAdoo, Cusin Cotton oltre al solito Delfino. Una situazione veramente difficile per Torino, che deve dare una svolta alla sua stagione, ma Brindisi è in buona forma e soprattutto sta disputando un buonissimo e sorprendente campionato.

Dopo aver sfiorato la vittoria in Eurolega contro il CSKA Mosca, l’Olimpia Milano si ributta nel campionato dove è ancora imbattuta. Un inizio di stagione veramente straordinario per l’Armani, che in campo italiano non ha mai perso (vittoria in Supercoppa e cinque successi in Serie A). Al Forum arriverà la Grissin Bon Reggio Emilia, che ha avuto un inizio a corrente alternata.

Nel tardo pomeriggio sfida molto interessante tra la Virtus Bologna e la Red October Cantù. Due squadre che hanno ambizioni importanti, ma che nelle ultime settimane si sono un po’ perse: gli emiliani sono reduci da due sconfitte consecutive, mentre i brianzoli sono stati nettamente sconfitti da Brindisi. Anche per l’altra partita c’è grande attesa, visto che Varese ed Avellino sono entrambe nella zona alta della classifica e con un successo potrebbero raggiungere la terza posizione.

Nel posticipo domenicale l’Oriora Pistoia va a caccia ancora della prima vittoria e se la vedrà con una lanciatissima Vanoli Cremona, che sogna di agganciare almeno una tra Venezia e Milano; mentre il lunedì sera saranno Pesaro e Trieste a chiudere la giornata in un match dove i punti sono importanti.

Questo il riepilogo della sesta giornata

Sabato 10 Novembre

ore 20.00: Banco di Sardegna Sassari-Umana Reyer Venezia

ore 20.30: Dolomiti Energia Trento-Germani Basket Brescia

Domenica 11 Novembre

ore 12.00: Fiat Torino-Happy Casa Brindisi

ore 17.00: A|X Armani Exchange Milano-Grissin Bon Reggio Emilia

ore 17.30: Segafredo Virtus Bologna-Red October Cantù

ore 18.30: Openjobmetis Varese-Sidigas Avellino

ore 20.45: Oriora Pistoia-Vanoli Cremona

Lunedì 12 Novembre

ore 20.30: VL Pesaro-Alma Trieste













Credit: Ciamillo