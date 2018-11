ATP Finals 2018: gli 8 qualificati ai raggi X. Novak Djokovic favorito, Roger Federer vuole fare 100

Scattano domenica a Londra le ATP Finals 2018. Il torneo che mette di fronte gli otto migliori giocatori della Race to London, una classifica che ha tenuto conto di tutti i risultati dell’anno. E’ anche l’evento che come sempre farà calare il sipario sulla stagione. Questi sono gli otto partecipanti: Novak Djokovic, Roger Federer, Alexander Zverev, Kevin Anderson, Marin Cilic, Dominic Thiem, Kei Nishikori e John Isner, ultimi arrivati dopo i forfait di Rafa Nadal e Juan Martin Del Potro.

A caccia del sesto titolo. Questo è il grande obiettivo di Novak Djokovic che si presenta a Londra da grande favorito per la vittoria finale e che vuole raggiungere Roger Federer nel numero di vittorie al Master. Dalla vittoria di Wimbledon, il serbo è stato praticamente imbattibile, vincendo gli US Open e i 1000 di Cincinnati, Shanghai, perdendo solamente la finale qualche giorno fa a Parigi Bercy contro Karen Kachanov. Inoltre il nativo di Belgrado è già certo di chiudere l’anno da numero uno del mondo, un traguardo che dopo il Roland Garros sembrava quasi impossibile da raggiungere.

Roger Federer vuole fare 100. Lo svizzero si presenta a Londra con la voglia di conquistare il suo centesimo titolo della carriera. Il numero 99 è arrivato a Basilea e, a Parigi Bercy, Roger è stato eliminato in semifinale. Non c’è dunque occasione migliore proprio del grande evento delle ATP Finals, di cui Federer è il giocatore con più vittorie nella storia (6 titoli), anche se l’ultima risale al 2011.

Novak Djokovic e Roger Federer sono anche gli unici ad aver vinto almeno una volta il Master. Ci proverà Alexander Zverev, il più giovane dei partecipanti con i suoi 21 anni e alla seconda presenza consecutiva alle ATP Finals. Il tedesco ha vinto in questa stagione il Masters 1000 di Madrid, ma ha ancora una volta avuto grandi problemi negli Slam. Certo la superficie e la tipologia di torneo può davvero portare Zverev al trionfo.

Sono presenti anche tre finalisti Slam in questa stagione: Marin Cilic (Australian Open), Dominic Thiem (Roland Garros) e Kevin Anderson (Wimbledon). Sono tre outsider di lusso e soprattutto Cilic ed Anderson possono davvero diventare protagonisti di un grande torneo vista la superficie e la loro potenza nel servizio.

Gli ultimi arrivati sono Kei Nishikori e John Isner. Il giapponese ha avuto una stagione travagliata e si è risollevato negli ultimi mesi, staccando il biglietto per Londra, dove si presenta con grandi ambizioni e con la consapevolezza di poter essere anche una sorpresa nel torneo, proprio come lo era stato David Goffin lo scorso anno (finalista). Il gigante americano non ha veramente nulla da perdere, visto che a Londra non ci doveva nemmeno esserci ed è stato quasi catapultato in queste ATP Finals.













Foto: Leonard Zhukovsky / Shutterstock.com